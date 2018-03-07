Правозащитники: суд вынес абсурдное решение о продлении ареста Титиева

07 марта 2018, 02:06

Решение суда, продлившего срок ареста главы грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева, было вынесено заранее, считает руководитель правозащитной организации "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. Суд проштамповал то, что "спустили сверху", при этом обосновал решение абсурдными доводами, заявил член совета Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов.

Как писал "Кавказский узел", на заседание по продлению меры пресечения Оюбу Титиеву в Старопромысловский районный суд Чечни 6 марта приехали более десяти журналистов, правозащитники и политики, в том числе кандидат в президенты России Григорий Явлинский, просивший освободить Титиева под свое личное поручительство. Конвой не доставил Титиева вовремя в суд, поэтому заседание началось с почти трехчасовым опозданием. Суд отказался освободить под поручительство и продлил срок его ареста до 9 мая.

Оюб Титиев с 11 января находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны. Он отвергает обвинения и заявляет, что наркотики ему подбросил силовик, но следствие отказалось возбуждать уголовное дело по его заявлению. ПЦ "Мемориал" признал Титиева политзаключенным.

Решение суда об аресте Титиева является незаконным, заявила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат правозащитника Марина Дубровина.

"Постановление суда об избрании меры пресечения Оюбу Титиеву является незаконным и необоснованным, потому что нет никаких доказательств того, что Оюб может скрыться или воспрепятствовать следствию. Несмотря на то, что защита подробно привела все свои доводы, суд их не учёл. Я считаю данное решение суда политической волей, и мы намерены его обжаловать", - сказала адвокат.

По её словам, у Титиева нет жалоб на условия содержания, они "приличные", однако при этом она отметила, что зубные протезы Титиеву были поставлены некачественные и "в этот вопрос необходимо вмешаться".

По словам Дубровиной, после того как дело Титиева передали в Следственное управление, у неё нет особенных замечаний к ходу расследования. Есть довольно большой объём следственных мероприятий, которые запланировал следователь, отметила адвокат.

Адвокат Титиева заявил об абсурдности доводов следствия

Следователь просил суд оставить Титиева под стражей на срок до 9 мая. Он ссылался на то, что Титиев может скрыться от следствия, продолжать заниматься преступной деятельностью, оказать давление на других участников дела. Прокурор поддержал доводы следователя и назвал их обоснованными, передает из зала суда корреспондент "Кавказского узла".

У Титиева были изъяты документы, и потому доводы о том, что он может скрыться, являются необоснованными, заявил в суде адвокат Петр Заикин.

Адвокат спросил у следователя, изъяты ли документы, в том числе загранпаспорт, у его подзащитного. Следователь ответил утвердительно. Тогда адвокат поинтересовался у него, как, на его взгляд, Титиев может куда-то скрыться, если у него нет даже паспорта. На это следователь ответил, что были случаи, когда люди без документов уезжали из республики и страны.

"Вы думаете, что границы Российской Федерации - проходной двор?" - спросил адвокат у следователя.

Заикин подтвердил свою позицию в отношении того, что Титиев не будет скрываться от следствия, так как он связан социальными обязательствами, потому что в Чечне проживает его семья. При этом следователь пытался выяснить точное местонахождение семьи правозащитника.

Доводы о том, что Титиев может оказывать давление на участников процесса, адвокат также назвал абсурдными, так как участниками дела в основном являются оперативные сотрудники. Заикин сослался на то, что следователь не привел ни одного материала, подтверждающего его доводы, согласно которым Титиев должен находиться под арестом. По его словам, следователь свои доводы ничем не подтвердил, ссылался на оперативную информацию.

Адвокат зачитал в суде текст личного поручительства кандидатов в президенты России Григория Явлинского и Ксении Собчак. Поручители ходатайствовали перед судом об избрании меры пресечения в виде их личного поручительства. В своих обращениях Явлинский и Собчак указали, что готовы нести ответственность перед законом за невыполнение обязательств личного поручительства в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей.

Следователь и прокурор возразили против избрания в отношении Титиева меры пресечения в виде личного поручительства Собчак и Явлинского.

Прокурор сказал в суде, что заявление кандидатов в президенты о том, что они лично знают Оюба Титиева, не является гарантией того, что он не скроется от следствия или не будет продолжать преступную деятельность. Также прокурора смутил размер штрафа, предусмотренного за невыполнение обязательств личного просмотра.

"Для таких людей, как Григорий Явлинский и Ксения Собчак, десять тысяч рублей ничего не значат. Их чашка кофе стоит столько", - заявил прокурор.

Григорий Явлинский в ходе судебного процесса лично обратился к суду с ходатайством отпустить Титиева под его поручительство. Он заверил суд, что Титиев не собирается скрываться, что будет являться по первому вызову следствия, что никак не будет препятствовать ходу следствия. Также Явлинский заявил, что знает Титиева не менее двенадцати лет, знает о его правозащитной деятельности, которая была направлена всегда на оказание помощи людям, столкнувшимся с нарушением прав, пытками.

Никаких доказательств и оснований для продления ареста не было приведено

"Решение об аресте Оюба было вынесено заранее. Это не решение суда, а административное решение. В ходе процесса совершенно ясно было понятно, что судья должен отказать в продлении заключения под стражу, потому что никаких доказательств и оснований для этого не было приведено. Похоже, что следствие не собирается приводить какие-либо доказательства. Следствие понимает, что они запросят продлить арест, и суд его продлевает. Ни единого доказательства, подтверждающего позицию следствия, не было приведено", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель правозащитной организации "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, отметив, что решение суда нарушило положения Европейской конвенции о правах человека.

"Суд проштамповал то, что спустили сверху. Решение почти слово в слово повторяло ходатайство следствия, поддержанное прокуратурой. Ходатайство это ничем не было аргументировано, доводы и основания обвинения ничем не аргументированы. Заявление обвинения о том, что Оюб может угрожать другим участникам дела, это вообще нонсенс, потому что в деле, кроме двух понятых, участие принимают сотрудники полиции с оружием. Они также ссылались на то, что якобы Оюб может уничтожить вещественные доказательства. В деле только один вещдок, и это изъятая у него, а на самом деле подкинутая ему марихуана. Как он может ее уничтожить? Это все голословные заявления", - заявил корреспонденту "Кавказского Узла" член совета ПЦ "Мемориал" Олег Орлов. Он назвал решение суда об аресте Титиева абсурдным.

По его словам, судьи в Чечне не чувствуют себя участниками независимого института суда, а беспрекословно выполняют все решения, продиктованные руководством республики. Поэтому, по словам правозащитника, многочисленные обращения международных правозащитных организаций, политиков, ЕСПЧ не имеют никакого влияния на решение суда и в целом на ход дела Титиева.

Напомним, что в защиту Титиева выступили Amnesty International, Европарламент, комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс, Евросоюз, директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир, Civil Rights Defenders, МИД Норвегии, правительство Германии, Платформа гражданской солидарности, Human Rights Watch