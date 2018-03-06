Арестован обвиняемый в поджоге бакинского наркологического центра

06 марта 2018, 16:12

Пожар в республиканском наркологическом центре в Баку устроил один из пациентов, сообщили сегодня в Генпрокуратуре и МВД Азербайджана. Тела всех погибших при пожаре опознаны и переданы родным, отчитались судмедэксперты.

Как писал "Кавказский узел", во время пожара в республиканском наркологическом центре 2 марта погибли 25 человек, остальные 30 были эвакуированы, трое из них были госпитализированы в республиканский токсикологический центр Минздрава, еще один – в клиническую больницу №3. В тот же день двое пострадавших были выписаны из больницы.

Тела всех погибших при пожаре опознаны и переданы родным, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Объединении судебно-медицинской экспертизы патологической анатомии Минздрава Азербайджана.

При расследовании уголовного дела о пожаре задержан пациент этого учреждения, говорится в распространенном 6 марта совместном сообщении Генеральной прокуратуры и МВД.

По данным ведомств, в ходе первичного допроса обвиняемый признался в совершении преступления. Он устроил поджог, пытаясь совершить суицид "в знак протеста против предвзятого отношения к нему родственников", сообщили в МВД и Генпрокуратуре.

"Вышеотмеченное подтверждено свидетельскими показаниями и записями камер видеонаблюдения", - говорится в совместном заявлении ведомств.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде ареста. Он обвиняется по ст.ст.120.2.4 (умышленное убийство особо опасным способом), 120.2.7 (убийство двух и более лиц), 120.2.9, (убийство человека в беспомощном состоянии) и 186.2.2 (уничтожение чужого имущества путем поджога) УК Азербайджана. "По каждому пункту статьи 120 ему грозит до 20 лет лишения свободы, а по 186.2.2 – до 12 лет тюремного заключения", - отметили в МВД и Генпрокуратуре.

Блогер "Кавказского узла" Кямал Али выразил сомнение по поводу официальной версии случившегося в бакинском наркологическом центре. Он указывает на то, что первоначально ведомства сообщали о проблемах с электропроводкой в здании, и в этом случае поднимался бы вопрос ответственности МЧС с его противопожарной службой и Минздрава, обязанного обеспечивать безопасность больных. "Я, как и многие другие, выражал уверенность, что ни один из двух министров не будет хотя бы даже уволен. И вот как в воду глядел: следствие заявило, что пожар устроил один из принудительно лечившихся алкоголиков", - написал он сегодня в своем блоге "Ветер с Апшерона".

Теперь, по мнению блогера, "Минздрав и МЧС ответственность не несут". Блогер подчеркнул, что внимания требует и вопрос о принудительном лечении от алкоголизма и наркомании. "Тем более, привязывание пациентов к койкам является незаконным, унижает человеческое достоинство и нарушает статью 3 (запрет пыток) Европейской конвенции прав человека", - пишет Кямал Али.

По его словам, после пожара родственник пациента, посещавший учреждение, рассказал, что, те, кто там лечился, были прикованы к койкам, в период, когда они могли представлять угрозу.