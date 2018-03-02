Двое пострадавших при пожаре в Баку выписаны из больницы

02 марта 2018, 18:41

Двое из четырех пациентов, госпитализированных сегодня после пожара в наркоцентре, выписаны из стационара, состояние остальных удовлетворительное, сообщил Минздрав Азербайджана. Сгоревшее здание было деревянным и не предназначалось для лечения людей, рассказал бывший главврач медучреждения.

Как писал "Кавказский узел", сегодня во время пожара в одном из корпусов республиканского наркологического центра погибли 25 человек, остальные 30 были эвакуированы, трое из них госпитализированы в республиканский токсикологический центр Минздрава, еще один – в клиническую больницу №3.

Ранее Минздрав начал подготовку к открытию в Сабунчинском районе четырех новых корпусов наркоцентра на 300 коек, куда должны были перевести пациентов.

Двое из трех пострадавших, помещенных в республиканский токсикологический центр, уже выписаны, состояние еще одного врачи считают удовлетворительным, сообщила в 17.00 мск корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы Минздрава Лия Байрамова.

Еще один пациент, получивший травмы, госпитализирован в больницу № 3, его состояние также оценивается как удовлетворительное, уточнила она.

Эвакуированные пациенты, по ее словам, размещены в других корпусах наркоцентра.

В новом здании республиканского наркологического центра, построенном в поселке Маштага Сабунчинского района, сейчас идет установка оборудования и мебели, пояснила Лия Байрамова.

Она отметила, что ведется работа по идентификации тел погибших.

Родственники пациентов не знают об их судьбе



Родственники пациентов, лечившихся в сгоревшем корпусе, рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что пока не знают об их судьбе, поскольку лечебное учреждение охраняют полицейские, и родственников туда не пускают.

"Нас туда близко не подпускают и информации не дают", - посетовала Гюльчичек Султанова, у которой в центре лечится муж.

"Нам ничего тут не говорят. Пусть хотя бы родителей информировали бы", - сказала мать другого пациента Ганира Исмайлова.

Тела погибших должны быть идентифицированы, и факт смерти конкретных людей подтвержден, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" источник в органах прокуратуры.

По его словам, следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры расследует дело о пожаре по ст. 225 УК Азербайджана (нарушение правил пожарной безопасности) и ст. 308 УК Азербайджана (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), но пока никто не задержан.

Он также добавил, что пациенты второго корпуса, в котором произошел пожар, находились на принудительном лечении.

Эту информацию подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности врач, знакомый с ситуацией. "В этом корпусе содержались лица, страдающие наркоманией и алкоголизмом. Окна корпуса изнутри имеют металлические решетки, чтобы пациенты не могли сбежать. Двери помещений также плотно закрывались из тех же соображений", - рассказал он.

Сгоревший корпус больницы не был предназначен для лечения пациентов

Сгоревшее здание построено еще в советское время и было деревянным, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" эксперт по градостроительству Айтекин Имранова.

"Именно деревянная конструкция послужила причиной быстрого распространения пожара. Если бы конструкция была из камня или бетона, масштаб пожара не был бы таким", - сказала она.

Она уточнила, что считает недопустимым массовое содержание людей в деревянных зданиях школ, больниц или других учреждений.

Этот корпус больницы изначально не предназначался для содержания пациентов, пояснил бывший главврач центра Араз Алигулиев.

По его словам, когда он возглавлял больницу, здание использовалось как административное. "Там был архив, бухгалтерия. Как потом использовали корпус, я не знаю. Может быть, было много больных, не хватало мест", - процитировала Алигулиева азербайджанская служба "Радио Азадлыг".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании госкомиссии для выяснения причин пожара и устранения его последствий. В комиссию, которую возглавил вице-премьер правительства Азербайджана Абид Шарифов, вошли главы МВД, МЧС, генпрокурор, руководители министерств здравоохранения, финансов, труда и соцзащиты, а также главы исполнительной власти Баку и Хатаинского района, сообщает "Sputnik Азербайджан".

Госкомиссии поручено также организовать оказание финансовой и иной помощи семьям пострадавших и погибших и "в кратчайшие сроки" обеспечить строительство нового здания учреждения, уточняет издание.