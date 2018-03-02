На месте пожара в республиканском наркологическом центре. Баку, 2 марта 2018 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

02 марта 2018, 15:40

Пациенты сгоревшего в Баку наркоцентра не успели переехать в новое здание

Президент Азербайджана на месте пожара в республиканском наркологическом центре, в котором погибли 25 человек, дал поручение оказать помощь пострадавшим и семьям погибших. Минздрав Азербайджана пообещал в ближайшее время ввести в эксплуатацию новое здание наркоцентра, открытие которого было анонсировано еще до пожара.

Как писал "Кавказский узел", пожар произошел сегодня в наркологическом центре в Хатаинском районе Баку. Изначально Минздрав сообщил о пострадавших, не уточнив их число, а также об эвакуации из здания 30 человек. Позднее Генпрокуратура, МЧС и МВД Азербайджана уточнили, что на месте пожара обнаружены тела 25 погибших.

Сотрудники полиции общаются с родственниками возле входа в больницу. Баку, 2 марта 2018 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"Согласно совместному сообщению Генеральной прокуратуры, МЧС, МВД и Минздрава, пожар произошел 2 марта в 06:10 в одном из корпусов Республиканского наркологического центра.

"На место происшествия незамедлительно были привлечены живая сила и техника Государственной противопожарной службы МЧС, службы Скорой неотложной медицинской помощи Минздрава. В результате оперативно осуществленных мер из находившихся в корпусе 55 человек были спасены 30, трое из которых помещены в Республиканский токсикологический центр Минздрава. Пожар был потушен в 08:30. Во время осмотра места происшествия были обнаружены тела 25 человек", - цитирует сегодня сообщение Trend.

Согласно сообщению, Генпрокуратурой незамедлительно было возбуждено уголовное дело. По результатам предварительного расследования, пожар произошел из-за неисправности в электросети здания, отметили ведомства в совместном заявлении.

Видеокадры пожара опубликованы сегодня на YouTube на канале "RT на русском". На записи под названием "В результате пожара в Республиканском наркоцентре Азербайджана погибли 24 человека" видно, что огонь охватил одноэтажное здание полностью. Языки огня вырываются из зарешеченных окон и из-под крыши. У входа в одноэтажное здание стоят шестеро пожарных со шлангами. Еще трое находятся рядом. На видеозаписи также показаны идущие к оператору мужчины, завернутые в цветные одеяла. По данным на 15.40 мск 2 марта, видео набрало 439 просмотров.

На место пожара приехал президент Азербайджана

Пожарные на месте происшествия. Баку, 2 марта 2018 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"Место происшествия посетили высокопоставленные чиновники, в том числе и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана дал соответствующие поручения по скорейшему устранению последствий происшествия и осуществлению безотлагательных мер по расследованию причин пожара, сообщает сегодня APA.

По данным издания, президент Ильхам Алиев также дал указания главе исполнительной власти города Баку и министру здравоохранения об оказании помощи членам семей погибших и скорейшему оказанию необходимой медицинской помощи пострадавшим.

На месте пожара также побывали министры по чрезвычайным ситуациям и внутренних дел Азербайджана Кямаледдин Гейдаров и Рамиль Усубов, председатель Государственной комиссии по борьбе против наркомании и незаконного оборота наркотических средств Али Гасанов, первый заместитель генерального прокурора республики Рустам Усубов, глава исполнительной власти Хатаинского района Баку Разим Мамедов, передает Vesti.az.

Место происшествия оцеплено, вокруг дежурят полицейские, людей не подпускают близко к месту трагедии, сообщил находящийся в Баку корреспондент РИА "Новости".

Пациентов не успели перевести в новое здание

Сотрудник полиции не пускает родственников в больницу. Баку, 2 марта 2018 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"Ранее Министерство здравоохранения начало подготовку к открытию нового здания Республиканского наркологического центра, куда и должны были быть переведены пациенты, сообщает сегодня "Sputnik Азербайджан". 

Новое здание Республиканского наркологического центра предусматривается сдать в эксплуатацию в ближайшее время. 4-х корпусный центр на 300 коек построен на территории Сабунчинского района, цитирует сегодня заявление пресс-службы Министерства здравоохранения АЗЕРТАДЖ.

По данным ведомства, чтобы наладить работу по обследованию и лечению на самом высоком уровне, новый наркологический центр оснащен современным оборудованием.

По мнению блогера "Кавказского узла", за произошедшее должны нести ответственность не только низшие чины, но и руководство Минздрава Азербайджана.

"Трагедия национального масштаба. Низших чинов посадят, так у нас всегда происходят, и поделом, потому что в любом здании есть ответственный за пожарную безопасность. А за общее исполнение норм во всем Минздраве отвечает персонально министр", - написал сегодня блогер Кямал Али.

При этом он усомнился в том, что министр здравоохранения будет уволен или сам уйдет в отставку.

Примечание:

"Три человека пострадали при взрыве в Азербайджане", "Пострадавший при взрыве житель Баку скончался", "Врачи сочли крайне тяжелым состояние жертвы взрыва в Баку".

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