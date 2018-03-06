Краснодарский коммерсант заподозрен в многомиллионной неуплате налогов

06 марта 2018, 08:17

Бывший директор ООО "Век"в Краснодаре уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 22,7 миллиона рублей, сообщили следователи.

По данным следствия, директор организации по производству изделий из гипса, бетона и цемента внес ложные сведения в декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль за 2013-2015 годы. "В результате мужчина уклонился от уплаты налоговых выплат на сумму более 22,7 миллиона рублей", - рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

В отношении бывшего директора фирмы возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п."б" ч.2 ст.199 УК РФ). "Следователем назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, принимаются меры по установлению имущества, принадлежащего подозреваемому, на которое может быть наложен арест", - говорится в сообщении, опубликованном 5 марта на сайте ведомства.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале директор коммерческой организации в Краснодарском крае была заподозрена в уклонении от уплаты налогов на сумму более 54,6 миллиона рублей.