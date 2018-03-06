Налоговый кодекс. Фото http://nkodeksrf.ru/oglavleniye

06 марта 2018, 08:17

Краснодарский коммерсант заподозрен в многомиллионной неуплате налогов

Бывший директор ООО "Век"в Краснодаре уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 22,7 миллиона рублей, сообщили следователи.

По данным следствия, директор организации по производству изделий из гипса, бетона и цемента внес ложные сведения в декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль за 2013-2015 годы. "В результате мужчина уклонился от уплаты налоговых выплат на сумму более 22,7 миллиона рублей", - рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

В отношении бывшего директора фирмы возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п."б" ч.2 ст.199 УК РФ). "Следователем назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, принимаются меры по установлению имущества, принадлежащего подозреваемому, на которое может быть наложен арест", - говорится в сообщении, опубликованном 5 марта на сайте ведомства.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале директор коммерческой организации в Краснодарском крае была заподозрена в уклонении от уплаты налогов на сумму более 54,6 миллиона рублей.

Примечание:

"Директор фирмы в Дагестане осужден за неуплату налогов", "Производитель алкоголя в Нальчике заподозрен в сокрытии налога на 223 млн рублей", "Ингушский аграрий заподозрен в неуплате налога на 21,5 млн рублей".

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