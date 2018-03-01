Уголовный кодекс. Фото http://dagestan.sledcom.ru/news/item/1206414/

01 марта 2018, 14:23

Директор фирмы в Дагестане осужден за неуплату налогов

Суд признал виновным директора ООО "Центр-Ойл" Ису Исаева в неуплате налогов на 35 миллионов рублей. От отбывания наказания он освобожден по амнистии, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", дело в отношении руководителя фирмы по продаже горюче-смазочных материалов, обвиненного в уклонении от уплаты НДС, было передано в суд в августе 2017 года. По версии следствия, он включал в налоговые декларации ложные сведения, уклонившись таким образом от уплаты налогов.

Мужчина признан виновным по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). "Приговором суда Исаеву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, от отбывания которого он освобожден в силу акта об амнистии. Судом удовлетворен гражданский иск о взыскании с него всей суммы неуплаченных налогов", - сообщается сегодня на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Дагестану.

Примечание:

"Директор фирмы в Дагестане заподозрен в неуплате 16 млн рублей налогов", "Глава компании в Дагестане подозревается в уклонении от уплаты налогов на 7,8 млн рублей", "Руководству Кизлярского коньячного комбината предъявлено обвинение в неуплате 140 млн рублей налогов".

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