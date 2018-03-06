Опасность схода лавин объявлена в Дагестане

06 марта 2018, 07:31

Экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах Дагестана будет действовать до сегодняшнего вечера, сообщило МЧС.

Ранее "Кавказский узел" писал о сходе лавины 5 марта на участок дороги Кидеро-Агвали в Дагестане. Дорога временно была закрыта. Движение по ней возобновилось после того, как участок был расчищен.

В МЧС Дагестана сообщили, что лавиноопасность в республике сохраняется.

"До 18.00 6 марта в горах Дагестана выше 1500 метров лавиноопасно. Убедительная просьба к населению воздержаться от дальних поездок, от походов на лавиноопасные участки", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в райцентре Цунтинского района Дагестана, селе Кидеро, без осадков, температура воздуха -2 градуса, ветер скоростью 7 метров в секунду. Вечером осадков также не ожидается, температура понизится до -6. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе можно корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.