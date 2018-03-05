В 65-летие смерти Сталина прокат одноименного фильма на Кавказе напомнил о тосте политзеков

05 марта 2018, 22:11

65 лет назад - 5 марта 1953 года - известие о кончине Иосифа Сталина обрадовало советских политзаключенных, которые в его день рождения поднимали тост "кабысдох". В этой связи запрет проката сатирического фильма "Смерть Сталина" выглядит проявлением цензуры, сказали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Жертвы репрессий скрывали радость от новости про смерть Сталина

Политзаключенные, пожелавшие остаться анонимными, рассказали "Кавказскому узлу", что в день рождения Сталина они произносили тост "кабысдох", который обозначал пожелание смерти.

Глава Ассоциации жертв политических репрессий Кабардино-Балкарии Маркс Шахмурзов подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что при жизни Сталина в день его рождения политзаключенные желали ему смерти.

"Как не желать смерти кровожадному диктатору, который не пощадил миллионы людей? Но они в те времена никак не могли выразить свои настоящие пожелания, поэтому каждый думал о смерти Сталина в глубине души, не показывая это окружающим", - сказал он.

Выселенный в Казахстан как "член семьи изменника Родины" Шахмурзов поделился личными воспоминаниями о дне смерти Сталина, 5 марта 1953 года.

"Я сам был жертвой политических репрессий, но мне приходилось петь песни о здравии Сталина, находясь на высылке в Средней Азии. Но я в душе понимал, кем на самом деле является Сталин, и сколько людей из-за него погибло. В 1953 году мне было 13 лет, и я радовался, что Сталин умер. Ученики и учителя в нашей школе плакали, и только я один сидел, молчал и в душе радовался", - рассказал Маркс Шахмурзов.

Маркс Шахмурзов был выслан в Среднюю Азию в трехлетнем возрасте вместе с матерью и пожилой бабушкой, информирует сайт общественной организации "Кабардино-Балкарский региональный правозащитный центр".

По его словам, тогда никто не мог выразить свою радость по поводу кончины лидера СССР. "Были и другие люди, которые пострадали в результате политических репрессий и были рады смерти Сталина. Они также скрывали свою радость. Ею мы делились в очень узком кругу, осознавая всю опасность нашей радости. Мы были довольны, так как Сталин наконец ушел туда, куда он послал миллионы невинных людей. «Наконец мы вздохнем свободно», – говорили мы тогда", - поделился воспоминанием Маркс Шахмурзов.

Политические заключенные в СССР восприняли весть о смерти Сталина с радостью, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" историк, член правления общества «Мемориал» Борис Беленкин.

"Нельзя говорить, что все политзаключенные поголовно, но большая их часть с радостью восприняла весть о смерти Сталина. Среди них была абсолютная и массовая радость по поводу смерти «усатого и кровопийцы», как они называли Сталина. Естественно, у политзаключенных была радость, они пили за здоровье Чейна-Стокса", - рассказал Борис Беленкин.

При этом, по словам историка, политзаключенные не могли демонстрировать эту радость. "Они скрывали свою радость и показывали ее только среди своих. Они, естественно, шапки не кидали в воздух, но есть свидетельства, что политзаключенные обсуждали добрую весть между собой", - рассказал Беленкин.

«Наибольшие изменения наблюдались со стороны дыхательной функции: участились явления периодического (т. н. Чейн-Стоксова) дыхания. В связи с этим ухудшилось состояние кровообращения и увеличилась степень кислородной недостаточности», - говорилось в напечатанном "Правдой" "Бюллетене о состоянии здоровья И.В. Сталина на 2 часа 5 марта 1953 г.".

Жители Азербайджана назвали ошибкой запрет фильма

В Азербайджане премьера фильма "Смерть Сталина" была намечена на январь, однако министерство культуры и туризма решило отменить показ ленты в кинотеатрах. Министерство объяснило запрет заботой о ветеранах войны и других азербайджанцах, которые могут быть оскорблены, видя на экранах сатирические изображения символов победы над фашистской Германией.

«Фильм рассказывает о событиях Второй мировой войны, и это наша история, а то, что изображается в этой картине, по мнению министерства культуры, оскорбляет память погибших на этой войне», - заявил изданию JAMnews директор по развитию сети азербайджанских кинотеатров Cinema plus Заур Дарабзаде.

По данным издания, за день до премьеры Минкульт Азербайджана провел закрытый просмотр фильма и решил отменить его показ в кинотеатрах. На официальном сайте министерства информация о решении по поводу фильма не опубликована. Чиновник министерства подтвердил по телефону корреспонденту "Кавказского узла", что фильм запрещен, но не объяснил, почему.

Пользователи Интернета смогли посмотреть фильм в онлайн-кинотеатрах. "Посмотрела фильм "Смерть Сталина". B основе сюжета протестная нотка - записка пианистки Сталину, то есть лицо протеста - женское... А запретители фильма увидели в нем своё будущее", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" историк Эльмира Мурадалиева.

"Смотрел фильм в Интернете. Запрет Минкульта считаю ошибочным, может, чиновники этот фильм не видели? Азербайджанское министерство запретило фильм после российского решения, автоматически, также как МИД Азербайджана повторил заявление МИД России об осуждении изменения надписи на памятнике советскому маршалу в Праге. Какое нам дело до обид Москвы на действия руководства Чехии? Также и по Сталину - автоматически повторили Москву, хотя именно Сталин виновен в массовом убийстве азербайджанской интеллигенции", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" политолог Элхан Шаиноглу.

Не видит практического смысла в запрете демонстрации фильма политолог Илгар Велизаде, по мнению которого, в XXI веке, подобные запреты не приносят результата. Велизаде обратил внимание корреспондента "Кавказского узла" на то, что обычно запрещают художественные произведения, противоречащие национальным ценностям или пропагандирующие насилие, но в "Смерти Сталина", по его мнению, нет ни того, ни другого.

Если бы Минкульт действительно заботился о нравственных запросах азербайджанцев, сохранивших советские представления, он бы запретил трансляцию в стране российских телепередач, в которых комики высмеивают Ленина и Сталина, считает автор блога на "Кавказском узле" "Ветер с Апшерона".

Отношение министерства к фильму вызвало недоумение у автора блога. "Благодаря запрету в реальности фильм увидит намного больше зрителей, чем если бы глупцы не поднимали ненужный шум", - написал он.

23 января министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у британско-французского фильма "Смерть Сталина". Министр культуры Владимир Мединский назвал картину оскорбительной насмешкой над советским прошлым и "жертвами сталинизма", сообщили "Ведомости".

В Армении фильм "Смерть Сталина" был воспринят положительно

Премьера фильма в Ереване состоялась 25 января. Фильм показывали в кинотеатрах Cinema Star и Kino Park.

Билеты на показ стоили от 1500 до 6000 драмов (около 3,1-12,5 доллара) в зависимости от зала, где идет прокат, и времени суток показа, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель администрации Cinema Star.

По словам сотрудника кинотеатра, «многие выходили из зала воодушевленные, фильм произвел на зрителей большое впечатление».

«Но, к сожалению, фильм был в прокате всего четыре дня. Министерство культуры РФ запретило показ «Смерть Сталина» как в самой России, так и в других странах. Этот указ касается всех российских компаний, занимающихся прокатом фильмов. А поскольку Cinema Star - российская компания, то указ о запрете распространился и на нас. Фильм сняли с проката», - отметил сотрудник администрации кинотеатра.

В кинотеатре Kino park фильм "Смерть Сталина" показывали с 25 января по 7 февраля, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" составитель репертуара кинотеатра Марина Гамбарян.

По ее словам, стоимость билетов варьировалась от 1500 до 2500 драмов (около 3,1-5,2 доллара).

«Фильм в рамках своего жанра и целевой аудитории оправдал наши ожидания. Фильм был воспринят зрителями положительно», - отметила Гамбарян.

Картина рассказывает не столько о самом Сталине, сколько о циничной борьбе за власть, считает журналистка Гаяне Мирзоян, которая посмотрела фильм в Интернете. «Несмотря на комедийный жанр фильма, в конце картины, в общем-то, совсем не смешно, а, может даже, и страшно», - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Мирзоян считает, что режиссеру фильма удалось передать атмосферу сталинской эпохи и тоталитаризма в целом. «Вряд ли эта картина может оскорбить кого-либо, скорее, она наводит на размышления», - отметила она.

Координатор проекта «Союза информированных граждан» Даниел Ионнисян назвал фильм «прекрасной комедией». При этом он отметил, что в Армении этот фильм мало рекламировали. «Я пошел на фильм в рабочий день, в 20 часов, в самый прайм-тайм, но зал был полупустой», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

«Я никогда не видел комедии, которая так прикалывается над советской системой тех времен. Очень понравился юмористический подход к лести и выслуживанию. Я с друзьями пошел на просмотр фильма, нас было девять человек, и всем девятерым фильм понравился», - пояснил Ионнисян.

Он также добавил, что, по сравнению со странами, где запретили показ фильма, в Армении не было на фильм негативной реакции. «Фильм может быть оскорбителен лишь для диктаторов и сталинистов», - пояснил Даниел Ионнисян.

Московский студент Сергей Овсепян заявил корреспонденту «Кавказского узла», что ему «безумно повезло оказаться в Армении именно в тот момент, когда в России запретили фильм «Смерть Сталина». «Не скажу об исторической стороне, но то, что темная атмосфера того времени прекрасно отображена в фильме, это факт», - считает Овсепян.

По его словам, фильм «Смерть Сталина» - о заговорах, о власти, о том, что она творит с людьми, о том, как можно попасть в немилость чиновника и быть расстрелянным, потому что списки в его руках.

«Фильм о лицемерии. Это обратная сторона политики, но с долей дикого юмора. Искренне жаль, что Минкульт России своим запретом дает "зеленый свет" пиратским сайтам», - отметил Сергей Овсепян.

Преподавателю Марату Еганяну фильм не понравился. «Это недокомедия, и совсем не смешно», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла". «Это насколько пустой фильм, что если бы не запрет министерства культуры России на показ, его бы вообще не посмотрели», - считает Еганян.

Отметим, что ранее министр культуры Армении Армен Амирян еще до проката фильма в кинотеатрах Еревана на вопрос, будет ли в Армении запрещен прокат, как это было сделано в России, отметил, что «министерство культуры Армении не имеет никакого отношения к порядку лицензирования показа фильмов в кинотеатрах».

Фильм демонстрировался в Грузии вопреки протестам "левых"

Фильм "Смерть Сталина" в январе показывали кинотеатры Грузии, несмотря на то, что против его показа выступали местные политики левых взглядов. В частности, лидер "Единой коммунистической партии Грузии" Алеко Лурсманашвили заявил, что в руководстве страны есть люди, которые не хотят или не знают, что делать, когда речь идет об исторических личностях.

"Хотел бы сказать спасибо руководству России, которое в очередной раз не допустило высмеивания Сталина и Советского Союза. К сожалению, эти слова я не могу сказать насчет руководителей моей страны, которые пошли на поводу тех людей, которые ненавидят Грузию, для которых слова "Родина", "история" и "исторические личности" - простые слова. Они делаю все, чтобы вычеркнуть великую страну советов и ее роль в победе над фашизмом. Уверен, что в Грузии фашизм не пройдет. Большинство грузин не пойдут смотреть этот фильм", - цитирует Лурсманашвили "Спутник-Грузия".

Напомним, что акции памяти Иосифа Сталина регулярно проводятся на его родине, в Гори. В честь 138-летия 21 декабря 2017 года на центральной площади города был установлен бюст Сталина. Коммунисты в Гори неоднократно требовали вернуть демонтированный памятник Сталину. Жители Гори организовали сбор подписей за восстановление монумента, а в 2014 году провели серию протестов, требуя вернуть памятник. Однако 2 октября 2015 года городское собрание Гори отклонило инициативу граждан.

Российские правозащитники увидели в запрете проката признак авторитаризма



С точки зрения права нет никаких оснований для запрета фильма «Смерть Сталина» в России, считает член совета Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов.

«Запрет фильма мотивирован тем, что для наших идеологов-пропагандистов важно повторять все время, что у нас великая история, она великая и в победах, и в трагедиях. Были, конечно, злодеяния в виде исключений, поэтому поставлен памятник жертвам политических репрессий. Но это такие маленькие черные пятна на фоне сияющего солнца. У нас, по сути дела, введена цензура. Что такое прокатное удостоверение, которое дает Минкульт? Это фактически цензура, что противоречит Конституции России. Детальных ответов о запрете фильма можно добиться у государства в суде. Наша коллегия в Сыктывкаре обжалует запрет в судебном порядке. Но не надеемся на положительный результат, поскольку в деле есть политический интерес государства», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Орлов.

Запрет любого фильма характеризует любую власть не лучшим образом, считает член правления Международного общества «Мемориал» Ян Рачинский.

«В данном случае мы видим самодурство власти. До сих пор не выработано четкое отношение к фигурам прошлого. Это демонстрирует также явное нездоровье общества», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Рачинский.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне" о наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина в ходе войны.