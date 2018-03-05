05 марта 2018, 00:11

Сотрудник филармонии в Адыгее обвинен в хищении 3 миллионов

Передано в суд дело сотрудника государственной филармонии Адыгеи, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

По данным следствия, обвиняемый присваивал выручку филармонии, которую получал по договорам безвозмездного оказания услуг. Таким образом он причинил учреждению ущерб на сумму более 3 млн рублей, рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Адыгее.

Сотрудник филармонии обвинен по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщается на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал про уголовное дело о мошенничестве в отношении ректора вуза в Краснодарском крае. Подозреваемая, по данным следователей, похитила не менее 1,6 миллиона рублей во время образовательного проекта в Кабардино-Балкарии. 22 февраля она была арестована на два месяца

Примечание:

"Прапорщик в Адыгее осужден за хищение почти 10 миллионов", "Глава поселка Тульский в Адыгее осужден за махинации с землей", "Полицейский в Адыгее заподозрен в мошенничестве".

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