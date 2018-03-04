Цумадинский район Дагестана на карте Google. Скриншот с Google-maps.

04 марта 2018, 15:07

Цумадинский район стал зоной КТО второй раз за 13 месяцев

Режим контртеррористической операции введен в Цумадинском районе Дагестана впервые с 4 февраля 2017 года, когда там была завершена предыдущая КТО.

Как писал "Кавказский узел", сегодня с 4.00 мск в Цумадинском районе на юго-востоке Дагестана действует режим контртеррористической операции. Силовики сообщили, что ищут боевиков и их пособников, не уточнив других деталей.

В последний раз до этого режим контртеррористической операции в Цумадинском районе Дагестана действовал с 31 января 2017 года по 4 февраля 2017 года. Зона поиска членов вооруженного подполья и их помощников тогда ограничилась территорией сел Кванада и Гимерсо. Об итогах КТО силовики не сообщали. 

Сегодняшняя контртеррористическая операция в Цумадинском районе стала второй в Дагестане с начала 2018 года. До нее режим КТО вводился в Унцукульском районе Дагестана 15 февраля. По информации Национального антитеррористического комитета, тогда в ходе перестрелки с силовиками был убит боевик, опознанный как глава харачинской группировки. Позднее стало известно, что при спецоперации погиб силовик и есть раненые. Особый правовой режим был снят в тот же день, 15 февраля.

По состоянию на 15:05 4 марта на сайте НАК отсутствует информация о ходе сегодняшней КТО в Цумадинском районе Дагестана.

Цумадинский район граничит с Цунтинским, Ботлихским, Ахвахским, Шамильским и Тляратинским районами Дагестана, а также с Чечней и Грузией. На "Кавказском узле" опубликована карта административно-территориального деления Дагестана.
Численность населения Цумадинского района по состоянию на 1 января 2017 года составляла 25071 человек, указано на сайте Дагстата, более свежих данных ведомство не приводит.

Режим контртеррористической операции (КТО) предусматривает ограничения и дает силовикам полномочия на применение ряда мер, говорится в материале "Режим контртеррористической операции (КТО)" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику вооруженных инцидентов, нападений, взрывов и похищений людей.

Примечание:

"После начала КТО в Дагестане произошла перестрелка", "Матери задержанных в Дагестане молодых людей рассказали о произволе силовиков", "Силовики опознали брата смертницы в убитом близ дагестанского села".

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