Блогер "Кавказского узла" Алан Цхурбаев рассказал о планах реформировать журнал "Дарьял"

03 марта 2018, 19:56

Журналист и блогер "Кавказского узла" Алан Цхурбаев, возглавивший литературный журнал "Дарьял" в Северной Осетии, рассказал о том, какие реформы запланировал в роли главреда для возвращения изданию былой популярности.

"Звонок от главного редактора «Дарьяла» Ольги Тотровой с предложением возглавить журнал стал для меня полной неожиданностью. Я очень давно знаю коллектив журнала, около 20 лет, когда впервые напечатался там, но я никогда не думал, что однажды займу кресло главного редактора. Поэтому я вначале колебался, но недолго - Ольга Эрнестовна заставила меня поверить в свои силы и способности", - написал сегодня Алан Цхурбаев в своем блоге "Осетия и вокруг: взгляд изнутри" на "Кавказском узле".

"Дарьял" - это литературный журнал, основанный в 1991 году и поддерживающий традиции литературной периодики в Республике Северная Осетия-Алания. В нем публикуются произведения поэтов и писателей Осетии и других регионов Кавказа, стран ближнего и дальнего зарубежья. Журнал "стремится соответствовать своему времени и отвечать на его вопросы", заявлено на сайте издания.

С середины 90-х годов ХХ века начал выходить специальный, ориентированный на молодежь, номер "Дарьяла", и это было лучшее для журнала время, тогда он "был у всех на слуху, и каждый выпуск ждали с нетерпением", напомнил в сегодняшнем посте Цхурбаев.

По оценке журналиста, "журнал и сейчас держит уровень, но больше, конечно, не вызывает былого интереса в обществе". "Время сейчас другое, и журнал необходимо вписывать в современные реалии", - констатировал новый главред издания.

"В скором времени страница журнала появится в социальных сетях, будет полностью обновлен интернет-сайт. Ну и конечно, необходим поиск новых авторов, имеющих талант объяснить, что с нами происходит и как к этой реальности относиться", - рассказал о планируемых новшествах Алан Цхурбаев, 1 марта начавший работу главредом "Дарьяла".

Журналист поделился, что возглавить "Дарьял" для него "и честь, и ответственность, и просто радостные эмоции". Деятельность блогера на "Кавказском узле" он планирует продолжать наряду с новой работой.

"Алан стал главредом некогда главного журнала молодежи. Я надеюсь, что у него хватит сил вернуть "Дарьялу" звание открывателя талантов - не только фактом публикации (это в эпоху интернета совсем не главное), а способностью вселить веру в начинающих литераторов", - написал на своей странице в Facebook журналист Заур Фарниев, комментируя назначение Цхурбаева главредом "Дарьяла".