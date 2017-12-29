Портал 2.0. Как молодые художники нашли, потеряли и вновь обрели себе место во Владикавказе

Сообщество художников из Владикавказа «Портал» родилось на «замороженной» стройке Национального музея Северной Осетии. Вскоре это место стало точкой сборки творческих людей со всего Северного Кавказа. Однако добрые отношения с Нацмузеем длились недолго. Художники поссорились с музеем, директор музея встала в оппозицию к главе республики, а уже получившие признание мастера поспорили о проектах молодых коллег. После серии конфликтов художники покинули свое стихийное пристанище, чтобы начать новую жизнь на новом месте. «Кавказский узел» рассказывает о перемещении участников сообщества «Портал» во времени и пространстве.

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«Портал» — это сообщество уличных художников, скульпторов и музыкантов из Владикавказа, соединивших в своем творчестве национальное начало с современным искусством. Самый известный арт-объект «Портала» - это скульптура в осетинском селе Пойразлы в Турции, посвященная памяти жертв теракта в Беслане. Помимо этого, за плечами у «порталовцев» десятки арт-объектов в Северной Осетии, проведение творческих фестивалей и конфликт с местными властями.

Музей под открытым небом Сторож Альберт Готогоев привел художников (своих друзей) на стройку Национального музея Северной Осетии летом 2015 года. Очень скоро заброшенная стройка стала напоминать музей современного искусства под открытым небом. Голые бетонные стены покрылись граффити на национальную тему. Художники назвали импровизированный музей “Порталом” по аналогии с порталом в другой мир – мир творчества и красоты.

Основатель «Портала» Альберт Тогоев. Фото Алана Цхурбаева для «Кавказского узла»

Одной из первых регулярных акций стали бесплатные показы фильмов у костра. Вместо входного билета всем желающим предлагали приносить фрукты или сладости. Алкоголь здесь под запретом. Число посетителей “Портала” быстро росло, художники организовали лекторий, обустроили выставочные залы и мастерские по работе с кожей, деревом, гипсом и металлом. “Портал” стал местом притяжения для людей всех возрастов, желающих творческой самореализации. Здесь выступали музыкальные коллективы из соседних республик Северного Кавказа, репетировал местный любительский театр, устраивали выставки и останавливались проезжающие туристы в оборудованной для гостей сторожке. “Портал” - это творческая лаборатория”, - рассказал «Кавказском узлу» Альберт Тогоев. - Здесь люди получают возможность заниматься любимым делом, но платят за это они не деньгами, а творчеством - пением и рисованием. Все это возникло вокруг костра. Приходили люди, грелись, обсуждали что-то и делали. И в какой-то момент я понял, что здесь проходит больше интересных мероприятий, чем во всей республике. Каждый день перформанс какой-то”.

Ярмарка «Хиконд». Фото Алана Цхурбаева для «Кавказского узла»

“Портал” стал известен всей республике из-за ярмарки, ручных изделий Хиконд. Слово “Хиконд” - это сокращение из фразы на осетинском языке “Сделанный своими руками”. По словам Альберта Тогоева, ярмарку в день посещало от пяти до шести тысяч человек – немалая цифра для города с населением в 350 тысяч. Всего было проведено шесть ярмарок Хиконд, и все это без малейшей помощи городских властей.

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Гости «Хиконда». Фото Алана Цхурбаева для «Кавказского узла»

“Здесь происходит связь поколений, сюда приходят люди всех возрастов, а это очень важно. Это первое условие для здорового общества”, - говорит художник, один из основателей арт-пространства Темболат Гугкаев.

Говорящие на осетинском языке игрушки на ярмарке «Хиконд». Фото Алана Цхурбаева для «Кавказского узла»

Девиз “Портала” звучит как “будем вместе!”, но ребята предпочитают писать его по-осетински и только латиницей. Именно в таком виде он появился на стенах многих домов во Владикавказе: “Iumæ Wæm!“ Это наша концепция объединения и сплоченности людей в обществе. Мы делаем это доступным нам способом, через творчество и созидательный труд”, - говорит Гугкаев.

Темболат Гугкаев. Фото Альберта Тогоева

"Это просто восхищение", - так охарактеризовал «Портал» Зелимхан Мусаев из Грозного. Он и его жена Хава Хамзатова создали дуэт «Собиратели фолка» и вступили перед публикой во Владикавказе в июле 2016 года. В Грозном есть Центр современного искусства, но он в разы меньше, и тематика в нем «несколько иная», поделился Зелимхан.

Под напряжением без электричества Руководство Национального музея периодически высказывало недовольство тем, что на территории стройки собираются посторонние люди. «Портал» периодически отрезали от электроснабжения, но это мало пугало молодежь. В январе 2016 года власти Северной Осетии заявили, что реконструкция Национального музея возобновляется. С тех пор отношения между художниками и руководством музея стали обостряться и вылились в открытый конфликт 2 февраля 2017 года, когда участники "Портала" сообщили на своих страницах в соцсетях о намерениях руководства музея открыть в занятых ими помещениях зал спортивной славы и кафе. После этого, по словам Альберта Тогоева, электричество было надолго отключено и вся творческая деятельность объединения остановилась.

Ремонт Национального музея. Фото Алана Цхурбаева для «Кавказского узла»

9 февраля 2017 года «Кавказский узел» направил письменный запрос в министерство культуры Северной Осетии с вопросом о правомерности нахождения «Арт-пространства» на территории музея и о дальнейших планах Минкульта в отношении «Портала», но ответа до сих пор не последовало. По закону о СМИ сведения должны были быть предоставлены редакции в семидневный срок. Участники "Портала" предложили чиновникам Минкульта и руководству музея компромиссный вариант. Они разработали и представили "Проект интеграции с Национальным музеем Северной Осетии". В частности, они попросили оставить им в пользование "давно пустующий участок земли". По мнению участников объединения, от этого сотрудничества выиграли бы обе стороны. "По счастливому стечению обстоятельств Национальный музей получил отдел современного искусства, еще не будучи достроенным, не ударив палец о палец и не потратив ни копейки из своего многомиллионного бюджета… Арт-пространство уже есть и будет в любом случае, с музеем или без него. В первом случае музей получает новое дыхание и блеск, во втором - он получает клочок пустой земли", - говорится в тексте проекта интеграции, опубликованном на странице «Портала» в Facebook.

Скульптура «Железный конь». Фото Алана Цхурбаева для «Кавказского узла»

Конфликт, в котором теряют все Спор о возможном взаимодействии Нацмузея и «Портала» вызвал дискуссию и среди художников. "Порталу" не место на территории музея, считает художник-монументалист из Северной Осетии Аслан Хетагуров.

Аслан Хетагуров. Фото Казбека Тедеева

"Ребята неплохие, но в музее ни им, ни кому-то другому не место. Музей должен жить своей жизнью, отдельной, музей - не коммуналка. Место в музее надо заслужить, а не по собственной гордыне взять и отнести себя, любимого, в музей. Они пока что ничего особенного для Осетии не сделали. Талантов у нас много, но все ли достойны музея?" - сказал Хетагуров "Кавказскому узлу". Он отметил, что в Северной Осетии профессионально занимается современным искусством филиал Государственного центра современного искусства (РОСИЗО). Музей теряет очень много, отказываясь сотрудничать с "Порталом", полагает уроженец столицы Северной Осетии, доцент кафедры международной журналистики СПбГУ, автор блога «Неформльаный путеводитель по Владикавказу» Руслан Бекуров.

Руслан Бекуров. Фото Марии Ивановой

"В нашем маленьком городе было бы глупо не использовать потенциал "Портала" для популяризации как современной национальной культуры в целом, так и Национального музея, в частности", - сказал он "Кавказскому узлу". Он отметил, что в Европе подобные арт-пространства пользуются поддержкой властей. "В Берлине такие пространства поддерживаются городской администрацией - там давно поняли, что туристов привлекают не пафосные музеи и галереи, а как раз такие стихийные коммьюнити, в которых кипит реальная интересная творческая жизнь. Париж не был бы Парижем, скажем, без культового общежития художников и поэтов "Бато-Лавуар", в котором творили Пикассо, Модильяни и Кокто. Столица басков Бильбао когда-то была унылым городом, пока ее не "раскрутила" местная молодая "шпана" - теперь это один из центров европейского современного искусства", - отметил он. Коллег из Владикавказа поддержала художница из Москвы Ася Заславская, участница форума "АRT КАВКАЗ NEXT".

Ася Заславская. Фото Заура Цугаева

«Проект восхищает своей масштабностью. В Москве для того, чтобы создать нечто подобное, люди вкладывают миллионы, пишутся проекты и планы развития. Над этим всем трудится огромное количество работников, и, как правило, работают они больше ради денег и своего портфолио, чем ради искусства. В Осетии как нигде видна эта разница. «Портал» - совершенно живой организм, дышащий, видящий и рождающий что-то новое. Он необходим своему городу», - сказала Заславская корреспонденту «Кавказского узла».

«Портал» поссорил главу республики с дирекцией музея В поддержку «Портала» высказался и глава республики Вячеслав Битаров. В частности, он призвал дать молодежи "правовой статус", но не стал уточнять, будет ли позволено молодежи и дальше оставаться на территории музея. "Я слышал об этих ребятах из "Портала". Действительно толковые люди. Занимаются творчеством, открывают ремесленные мастерские, рисуют на стенах. Необходимость сохранения этого оригинального объекта – очевидна. Давайте разбираться, чтобы ребята на улице не остались. Если они себя позиционируют как центр современного искусства, пусть будут структурным подразделением Национального музея. Хорошо было бы оставить их на уже популярной площадке Нацмузея или предоставить другое помещение для самовыражения", - высказался Битаров, чьи слова привела пресс-служба главы республики в релизе от 13 февраля 2017 года. Впрочем, даже мнение главы республики не повлияло на категорическую позицию руководства музея. После долгого молчания высказалась и директор музея Лариса Сохиева. Сделала она это на страницах официальной республиканской газеты «Северная Осетия» 18 февраля 2017 года. "К сожалению, в Интернете организована кампания шельмования Национального музея, объявленного гонителем и губителем молодежных культурных инициатив... Правда же состоит в том, что музей проявил излишнюю мягкость и понимание, когда незарегистрированное "творческое объединение" нашло приют в помещениях бывших хранилищ музея. В течение двух лет руководство музея многократно обращалось в министерство культуры РСО-А в связи с незаконным присутствием на территории музея посторонних лиц, которые нарушают его безопасность как в дневное, так и в ночное время", - написала Сохиева. Она также предположила, что художники поставили перед собой «прозаическую меркантильную цель отторжения перспективного бизнес-пространства в самом центре столицы республик В телефонном разговоре с «Кавказским узлом» Сохиева отказалась как-либо пояснить свою позицию, лишь назвав ситуацию «странной». В итоге план интеграции с Национальным музеем был отвергнут дирекцией самого музея.

Ремонт с выселением Участники «Портала» пытались привлечь внимание властей, чтобы найти другое место для продолжения работы. На странице «Портала» в Facebook предлагались варианты заброшенных зданий во Владикавказе, куда могло бы перебраться творческое объединение, но нового пристанища художники так и не нашли.

Развалины «Портала». Фото Алана Цхурбаева для «Кавказского узла»

Ремонт в Национальном музее действительно возобновился в апреле 2017 года. Работы начались в одном из четырех зданий музейного комплекса – в бывшем Доме искусств. Первоначально на ремонт по федеральной целевой программе Культура России 2017-2018» было выделено 90 млн рублей, затем пресс-служба главы республики сообщила, что федеральный центр пообещал выделить еще 550 млн. Планируется, что все работы закончатся до конца 2018 года. В новом трехэтажном здании музея разместятся экспозиционные залы, реставрационные мастерские и служебные помещения. Однако, руководить Нацмузеем будет уже другой человек. В октябре 2017 года Министерство культуры Северной Осетии объявило об увольнении Ларисы Сохиевой «для осуществления деятельности Национального музея на более качественном профессиональном уровне». В сообщении Минкульта, опубликованном на сайте ведомства, также говорится о двух выговорах, который Сохиева получила в последние месяцы своей работы. С возобновлением строительных работ в апреле 2017 года «Портал» окончательно покинул двор Национального музея. Художественные работы и экспонаты, накопившиеся за два года работы, были складированы в разных местах.

Конфликт поколений “История вокруг “Портала” напоминает схватку бульдогов под ковром, потому что не понятно кто против кого”, - говорит активный участник “Портала” Марат Макиев.

Марат Макиев. Фото Анны Макиевой

“Такое ощущение, что “Портал” оказался разменной монетой между властвующими структурами. Есть большая часть чиновников, которая нас поддерживает, но есть и абсолютно другое мнение. При этом мы никогда не выступали против строительства музея, наоборот, “Портал” пропагандирует все национальное и сакральное”, - сказал Макиев. По его словам, молодежь просто не поняли: “Российское и местное видение традиционного искусства преподносится с такой дикой серьезностью, что к нему молодым людям не подступиться. В Венеции или в Милане уже давно камерные оркестры играют на улице для всех желающих. И не обязательно быть во фраке, чтобы насладиться музыкой. Поэтому там молодое поколение тянется к искусству. И близость молодежного творческого кластера и Нац.музея, не могла не повлиять на увеличение траффика людей в сам музей, то есть, сделало бы его более популярным среди молодежи”. Участник “Портала” Давид Цагараев считает, что произошел “конфликт поколений”. “Такие явления, как “Портал” и есть будущее нашей молодежи. Я уже не представляю своего будущего без него. И я думаю, нас что-то лучшее ожидает”, - сказал Давид Цагараев.

Памятник жертвам теракта в Беслане в селе Пойразлы. Фото Махара Агасиева

Бродячие художники В отсутствие возможности работать во Владикавказе художники в июне отправились реализовывать свои идеи в Турцию.

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“Первое Национальное арт-пространство Алании «Портал», будучи фактически уничтоженным инертностью и безразличием чиновников, решило выйти из порочного круга бюрократической трясины. И сделать это оригинальным творческим способом: восстановить культурную связь с некогда отделившимся осколком осетинского народа, отправившись в Турцию. Арт-паломники Портала решили взять на себя трудную и своевременную миссию – подтвердить на деле постулат о том, что творчество стирает границы», - так «порталовцы» представили свое путешествие на страницах в соцсетях. «Каждый из нас взял на себя в дороге какую-то ответственность, кто-то будет заниматься настенным стрит-артом, кто-то скульптурой, кто-то трансляцией в соц.сети, кто-то организацией музыкальных мероприятий, а кто-то бытом, потому что три месяца нам предстоит жить где попало, под открытым небом», - рассказал «Кавказскому узлу» Альберт Тогоев. В Интернете был организован сбор средств для поездки, но по словам участников велопробега, за пять дней до отправления было собрано всего 10 тысяч рублей. На настроение ребят это не повлияло. «Краудфандинг принципиально важной роли для нас не играет», сказал «Кавказскому узлу» участник «Портала», музыкант Герман Кайтуков, «Мы как автономное образование, как маленькое государство, мы справимся, точно».

Памятник жертвам Беслана в турецком селе 18 июня восемь участников «Портала» отправились из Владикавказа на велосипедах в путешествие по Турции. Проехав 1700 километров и добравшись до турецкого села Пойразлы, где проживают потомки осетин-мухаджиров1, ребята взялись за реализацию проекта, посвященного памяти жертв теракта в Беслане в 2004-м году. По словам «порталовцев», на его изготовление ушло полкилометра стальных труб, 5 кг электродов, 110 кг мрамора, 3 тонны базальта и 200 часов труда.

Памятник жертвам теракта в Беслане в турецком селе Пойразлы. Фото Махара Агасиева

В финансировании проекта помогали осетины Турции. Открытие состоялось 9 сентября 2017 года на месте недавно разбитой рощи также в память о жертвах Бесланского теракта. На открытие объекта приехали из Северной Осетии члены комитета «Матери Беслана», Сусанна Дудиева, Рита Сидакова и Анета Гадиева. Скульптура представляет собой большой куб, сваренный из огромного количества металлических обрезков, и напоминающий то ли паутину, то черную застывшую пену. В самом центре куба стоит белый фонтанчик с водой. Его видно, его слышно, но дотянуться до него невозможно. «Кубическая фигура - это образ здания школы №1 в самый страшный миг. Там происходит что-то жуткое и непостижимое уму, хаос застывшего взрыва. Но время лечит. И там, где пролилась кровь, теперь струится чистый родник. Ты можешь увидеть белоснежный мрамор внутри искорёженного пространства и услышать тихое журчание, но не можешь дотянуться до воды, как не могли этот сделать дети тогда. Родник недосягаем. Как и они теперь», - говорится в описании к скульптуре на странице «Портала» в Facebook.

Возвращение домой Из Турции «Портал» вернулся уже на новое место. Во время поездки стало известно, что городские власти предоставили им новое место для творчества - заброшенные мастерские ЖКХ в удалении от центра Владикавказа. Подобрать новое помещение для «Портала» поручил городским властям глава республики Вячеслав Битаров, пояснил «Кавказскому узлу» Алан Кокаев, начальник управления культуры мэрии Владикавказа. Новую площадку ребята облагораживают сейчас своими силами, хотят сделать что-то интересное, говорит чиновник. «Надеюсь, со временем это станет интересной анимационной зоной», - сказал Алан Кокаев. «У нас очень хорошие отношения, мы и лично с этими ребятами знакомы. Уже взаимодействовали с ними на таких больших мероприятиях как День республики и День города… Планируем и дальше реализовывать вместе какие-то проекты», - надеется начальник управления культуры мэрии. На новом месте члены сообщества художников анонсировали «новый этап создания арт-пространства Портал» и попросили всех о помощи, так как выделенное помещение находится, по их словам, в критическом состоянии. «У нас договор на три года, но здание в ужасном состоянии, где-то нет даже крыши, и там надо очень и очень много поработать. И как бы так не случилось, чтобы через три года, когда мы вложим туда свои жизни, свое время, средства, как бы нас не попросили оттуда, потому что помещение продано», - поделился своим беспокойством Альберт Тогоев. «Тем не менее, огромное спасибо за это», - добавил он.

Новый «Портал». Автор фото Валерий Икоев

По словам Альберта Тогоева, сейчас идут работы по подведению коммуникаций и активисты «Портала» делают ремонт в новом помещении. Поэтому на данном этапе творческая жизнь арт-сообщества не так активна. Все силы брошены на создание новой «творческой лаборатории». Или как они ее сами называют: «Портал 2.0». «Портал» живет, мы продолжаем что-то рисовать на улицах города, что-то производить, но нас, по сути, отбросило на два года назад, в романтический период «Портала», - сказал «Кавказскому узлу» Темболат Гугкаев. Пока «Портал» остается в подвешенном состоянии, его судьба окончательно не определена