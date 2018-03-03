Поездка в хадж для азербайджанских паломников подорожала на 300 долларов

03 марта 2018, 05:17

В Азербайджане в 2018 году стоимость хаджа достигла 4150 долларов, что на 300 долларов выше уровня предыдущего года. Для азербайджанских паломников установлена квота в 1200 человек, и почти за месяц заявки подали свыше 350 верующих. Несмотря на рост цен на поездку в Мекку, интерес к хаджу в стране не падает, передает корреспондент "Кавказского узла".

Как информировал "Кавказский узел", в 2017 году квота для паломников из Азербайджана первоначально составляла 600 человек, но позднее была увеличена до 900. Стоимость поездки в хадж, включавшей авиаперелет, проживание и питание в гостиницах и расходы внутри Саудовской Аравии, составляла 3850 долларов (более 6500 азербайджанских манатов), что было дороже на 514 долларов, чем в 2016 году.

Хадж (один из пяти основных столпов ислама) – это паломничество в священную для мусульман Мекку. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам, говорится в материале "Хадж", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Стоимость поездки в Мекку в 2018 году составит 4150 долларов. Для совершающих хадж во второй или более раз стоимость увеличивается на 535 долларов, сообщил 2 марта корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник отдела по делам паломничества Управления мусульман Кавказа (УМК).

Прием документов на хадж в этом году проводится с 10 февраля до 15 июня. К 1 марта заявки подали свыше 350 верующих, отметил он.

Квота Азербайджана в 2018 году согласно соглашению с саудовской стороной составит 1200 паломников, однако, по его словам, в случае увеличения желающих она может быть доведена до 2000. "В 2017 году для паломничества в хадж была выделена квота в 600, но с учетом роста количества обращений она была увеличена до 900", - отметил сотрудник УМК.

По его словам, УМК является единственной структурой в Азербайджане, организующей паломничества хадж. Одним из новшеств этого года станет установление со стороны УМК денежной компенсации родным паломника, умершего во время хаджа, на сумму 4500 манатов (2600 долларов), компенсация до 2000 манатов (1200 долларов) устанавливается за болезнь паломника в Саудовской Аравии, рассказал он.

В то же время остается в силе правило взыскания неустойки с паломника, если тот отказывается от хаджа. Получить полную сумму паломник может лишь в том случае, если откажется от хаджа за 3 месяца. Если отказ последует за 2 месяца до хаджа, то паломник сможет получить 50% от уплаченной суммы. Если отказ последует за месяц, то паломник получит 25%. Если отказ последует менее, чем за месяц, то компенсация не полагается, сообщил сотрудник УМК.

Верующие будут отправлены чартерными рейсами авиакомпании AZAL, вылеты запланированы на 14, 15 и 16 августа. Курбан-байрам будет отмечаться 22 августа.

Представитель отдела по делам хаджа УМК Хамдулла Бабаев объяснил "Кавказскому узлу" подорожание поездки в хадж увеличением цен на проживание в гостинице, транспортные услуги, а также повышением саудовской госпошлины.

Подорожание поездки в Мекку не снижает спрос на хадж

В последние годы стоимость поездок на хадж неуклонно растет, отметил "Кавказскому узлу" религиозный обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель. "В прошлом была альтернатива: ехать автобусом или лететь самолетом. Первое обходилось почти два раза дешевле. Однако после войны в Ираке в 2003 году закрылся маршруту через Иран и Ирак, а в связи с войной в Сирии с 2011 года был закрыт и маршрут Азербайджан – Грузия – Турция – Сирия – Иордания - Саудовская Аравия. Теперь на хадж можно попасть исключительно авиационным транспортом. С другой стороны, саудовская сторона с каждым годом повышает размеры пошлин и стоимость услуг", - сказал Тюркель.

По его словам, широкой практики финансирования поездок хадж в рамках благотворительных акций нет, однако бывают отдельные предприниматели, которым здоровье не позволяет совершить хадж, и они делают пожертвования неимущим верующим.

Эксперт считает оправданным организацию хаджа только УМК. "В прошлом была практика, когда турфирмы также организовывали хадж. У них цены, может быть, и были пониже, но верующие жаловались на плохую логистику, транспортное обеспечение, проживание. Важно, чтобы хаджом управляли из единого центра, ибо могут происходить различные ЧП и важно, чтобы уполномоченным выступало одно ведомство – УМК, имеющее напрямую связи с правительством Саудовской Аравии. И вообще хадж - это не просто турпоездка, это исполнение религиозного долга. Верующих должны сопровождать квалифицированные специалисты, которые могли бы помочь на месте правильному исполнению религиозных ритуалов", - полагает Тюркель.

Он отметил, что, несмотря на рост цен, интерес к хаджу не падает. "Правда, в прошлом году несколько раз продлевали сроки приема документов, но в конечном итоге квота была восполнена и даже увеличена. Какие бы высокие цены ни были, многие верующие годами мечтают и планируют совершить хадж и не жалеют средств на это. Истинно верующие желают исполнить все предписания ислама", - отметил религиозный обозреватель.