Сотрудники муниципалитета Боржоми отказались выйти на работу

02 марта 2018, 17:49

Работники боржомского муниципалитета воспользовались правом на протест, заявил сегодня мэр Боржоми Леван Липартия.

Как сообщал "Кавказский узел", две драки между депутатами горсовета Боржоми от правящей партии и оппозиции произошли 28 февраля при обсуждении проекта по увеличению зарплаты чиновникам. 1 марта оппозиция сообщила об оцеплении здания боржомского муниципалитета, а участники акции протеста в Боржоми потребовали определенности с зарплатами чиновников.

Согласно проекту, зарплата мэра Боржоми увеличивается с 2650 лари до 3500 (с 1077 до 1422 долларов США), его заместителя - с 2000 до 2600 лари (с 813 до 1056 долларов), а зарплата руководителей отделов городской администрации - с 1550 до 2000 лари (с 630 до 813 долларов). Против увеличения зарплаты мэру и его замам выступили представители оппозиции, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Сегодня около 90 сотрудников мэрии объявили акцию протеста. Они потребовали провести заседание органа местного самоуправления, так как от него зависит утверждение их зарплаты, сообщило грузинское информационное агентство "РегИнфо".

"Сотрудники мэрии имеют право выразить протест и используют это право", - приводит слова мэра Боржоми Левана Липартии агентство.

В спорном проекте штатного распорядка оговариваются не только размеры зарплаты сотрудников мэрии, но и работников муниципальных организаций, среди которых - сотрудники детских садов и водители автобусов, получающие зарплату в пределах 600 - 650 лари (около 244 - 274,3 доллара), заявил сегодня один из депутатов горсобрания от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" в эфире грузинского "Первого канала", сообщает корреспондент "Кавказского узла", посмотревший трансляцию его выступления.

По данным телеканала, с утра вокруг здания мэрии оцепление силовиков было снято.

По городским телефонам в муниципалитете сегодня никто не отвечает, на письма также не было получено ответов, сообщает корреспондент "Кавказского узла".