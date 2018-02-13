Оппозиция раскритиковала Минобороны Грузии за нецелевые траты

13 февраля 2018, 23:15

Министерство обороны Грузии слишком много средств тратит на зарплаты в ущерб повышению обороноспособности страны, заявил депутат от оппозиционной партии "Европейская Грузия" Ираклий Абесадзе. Министр Леван Изория сообщил, что бюджет Минобороны на 2018 год предполагает сокращение зарплат.

Министр обороны Леван Изория представил на заседании парламентского комитета по обороне и безопасности отчет о работе ведомства в 2017 году. В качестве одной из основных задач он назвал приведение вооруженных сил к стандартам НАТО, необходимое для того, чтобы Грузия в будущем стала полноценным членом Альянса.

В октябре 2017 года на международной конференции в Батуми Грузия подтвердила намерение вступить в НАТО. Грузия пока не готова стать новым членом Североатлантического альянса, она нуждается в модернизации оборонных институтов и искоренении коррупции, заявил 17 ноября генсек НАТО.

По словам Левана Изории, 53% средств министерства в 2018 году будут направлены на зарплаты и социальную помощь. Это меньше, чем в прежние годы, отметил Изория. Так, в 2015 году на зарплаты, по его словам, было выделено 66%. Вырученные за счет сокращения зарплатного фонда средства будут направлены на вооружение, пояснил министр, передает корреспондент "Кавказского узла".

Депутат от оппозиционной партии "Европейская Грузия" Ираклий Абесадзе поднял вопрос о расходах ведомства в 2013-2014 годах, среди которых, по его словам, в госслужба аудита выявила нецелевые. Большая часть средств вместо повышения обороноспособности страны была направлена на выплату зарплат, отметил он. При этом, по его словам, размер зарплат с тех пор только увеличился.

В ответ Леван Изория назвал подобное распределение бюджета общей проблемой стран - членов НАТО. Практически во всех своих выступлениях генеральный секретарь НАТО призывает тому, чтобы на вооружения выделилось лишь 20% бюджета, отметил министр.

Глава военного ведомства обратил внимание на то, что зарплаты увеличены примерно 450 офицерам, прибавка составила 200 лари (около 82 долларов США). Увеличены зарплаты и гражданским сотрудникам, но символически, добавил Изория. Говоря о расходах, он указал на сокращение трат на топливо - если в 2014 году на топливо израсходовали 38 миллионов лари (15,573 млн долларов),то в 2017 - только девять миллионов (3,688 млн долларов).

Сравнение Грузии со странами НАТО с их военными бюджетами и боевой оснащенностью Ираклий Абесадзе счел неуместным. "Сегодня сам министр подтвердил, что в 2013-2016 годах причинили ущерб целям повышения обороноспособности - был значительный дисбаланс в бюджете, и это он назвал одним из вызовов для власти. Это означает, что на протяжении пяти лет министерству обороны выделяли свыше трех миллиардов лари (около 1,23 млрд долларов), и большая часть этих средств фактически была растрачена, так как эти средства не были направлены на вооружение страны", - заявил Абесадзе корреспонденту "Кавказского узла".

Он не исключил, что ведомство продолжит нецелевые траты, так как подход министра и его обещание "исправить" не дает повода верить его словам. Он обратил внимание, что, исходя из военной тайны, не может рассказать о всех направлениях нецелевых трат за исключением направления зарплат для гражданских сотрудников. Государственная служба аудита выявила и определило "важной проблемой" увеличенное количество гражданских сотрудников в 2015 - 2016 годах. В 2016 году по сравнению с 2016 - увеличился зарплатный фонд гражданских сотрудников.

"В 2015 году для в офисах для гражданских было выделено около 5 миллионов 600 тысяч лари (2 млн 295 тыс. долларов) сегодня эта сумма - свыше 8 миллионов (3 млн 278 тыс. долларов), вместо того, чтобы значительно уменьшения гражданских офисов и сделать приоритетным военное финансирование и материально-техническое оснащение. Эти средства никак не служат увеличению обороноспособности и с этой точки зрения эти средства растрачены и в совокупности оценено как нецелевые траты", - сказал Абесадзе.

В другой оппозиционной парламентской партии, "Единое национальное движение", сообщили, что у членов партии нет доступа к данным государственной службы аудита, на которые ссылается Абесадзе. Для того, чтобы иметь доступ к такого рода документам, партия должна быть представлена в парламентской группе доверия, пояснил "Кавказскому узлу" один из лидеров ЕНД, Георгий Барамидзе.

"У нас нет этих материалов, нам их не предоставляют. Министры не являются на заседания наших фракций, когда мы их вызываем. У "Европейской Грузии" есть представитель в группе доверия, поэтому у них есть эти документы. В группе доверия остается одно свободное место, но мы, самая крупная партия, не можем его занять, так как нас блокирует большинство", - сказал Барамидзе.