Жители Армении лишились возможности купить антибиотики без рецепта

02 марта 2018, 04:33

Новый порядок отпуска лекарственных препаратов введен с целью исключить самолечение граждан, сообщили в Минздраве Армении. Жители Еревана заявили, что ничего не знают о новых правилах.

С 1 марта в Армении вступил в силу новый порядок отпуска лекарств. Ряд препаратов будут выдаваться в аптеках исключительно по рецепту врача. Из зарегистрированных в Армении 4700 наименований лекарств 2700 препаратов будут отпускаться по рецепту врачей, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минздрава Армении.

На первом этапе новый порядок коснется антибиотиков, гормоносодержащих и кодеинсодержащих препаратов. На втором этапе без рецепта не будут отпускаться инъекционные и противоопухолевые препараты. Для этих лекарств порядок вступит в силу с 1 июля 2018 года. На третьем этапе, с 1 октября, согласно данным Минздрава, порядок отпуска препаратов коснутся всех остальных лекарств, включенных в рецептурный список ведомства.

Новый порядок вводится с целью исключить самолечение граждан, сообщил сотрудник пресс-службы Минздрава.

По его словам, разработаны четыре рецептурные формы: форма для выдачи лекарств единичного или многоразового использования, для наркотических и психотропных веществ.

Для хронически больных предусмотрены многоразовые рецепты сроком на шесть месяцев. Срок хранения рецепта будет зависеть от выписанного лекарства, отметил он.

Контроль над внедрением аптеками нового порядка по отпуску лекарств будут осуществлять инспекционные органы Минздрава.

Жители Еревана не знали о новом порядке отпуска лекарств

Новый порядок создаст лишь дополнительные неудобства, заявил корреспонденту "Кавказского узла" житель Еревана Нерсес Акопян.

«Я знаю свою болячку. Мой врач однажды назначил мне лечение, после этого раз в год я по тому же рецепту покупаю инъекции и восстанавливаюсь. По новому порядку я каждый раз должен ходить в поликлинику, брать тот же рецепт на новой бумажке», - отметил Акопян.

Многие граждане не знают о нововведении, приходят за лекарство, как обычно, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" работница одной из столичных аптек.

«Люди жалуются, многие даже обижаются, что не продаем им лекарство, и таким образом заставляем их ходить по врачам», - сказала она.

По ее словам, несмотря на то, что закон вступил в силу, вероятно, не все медицинские учреждения получили рецептурные формы, так как среди покупателей были такие, которые пришли от врачей, но с рецептом на старом бланке. «Пришлось и им отказать», - сказала сотрудница аптеки.

Врачи могут использовать как старые, так и новые формы отпуска лекарств

По решению правительства от 9 ноября 2017 года рецептурные формы утверждены и руководители медучреждений информированы об этом, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" начальник управления лекарственной политики и медицинских технологий Минздрава Армении Марине Арутюнян.

При этом, по ее словам, в закон были внесены изменения, и старые рецептурные формы остаются в силе до 30 декабря текущего года.

Арутюнян отметила, что врачи могут использовать как новые, так и старые формы, аптеками не будут отпускаться препараты лишь по рецептам, написанным на обычной бумажке.