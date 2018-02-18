18 февраля 2018, 15:00

Ставропольский тренер отправлен в колонию за продажу стероидов

Суд Ставрополя приговорил к двум годам колонии фитнес-тренера по обвинению в продаже анаболического стероидного препарата.

По данным следствия, 28 октября 2016 года в своей машине тренер продал женщине, которая участвовала в проверочной закупке, станозолол. Всего ставропольчанка приобрела 10 граммов запрещенного вещества.

Во время суда тренер вину не признал. По его словам, клиентке он продал таблетки для похудения с более высокой концентрацией по сравнению с "аптечным" вариантом. Суд признал ставропольца виновным и назначил ему два года колонии общего режима, сообщает сегодня со ссылкой на прокуратуру Промышленного района Ставрополя ГТРК "Ставрополье".

Примечание:

"Льготница из Ингушетии жалуется на ухудшение самочувствия из-за отсутствия в республике лекарства", "В Ростовской области перед судом предстанет один из фигурантов дела о поддельных лекарствах".

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