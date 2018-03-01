Ограничения на дорогах в Ростовской области сняты

01 марта 2018, 20:23

На двух автотрассах открыт проезд для пассажирского транспорта, прекращенный сегодня из-за сильного снегопада в Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", проезд по трассе М-4 "Дон" был прекращен сегодня на участке с 1026-го километра по 931-й километр, а по автодороге Элиста - Зимовники - с 90-го километра по 170-й километр.

Проезд по участку дороги из Элисты открыт с 16.05 мск, а по трассе М-4 - с 18.20, сообщило на своем сайте управление МЧС по Ростовской области.

Тем не менее, спасатели рекомендуют водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 2 марта в Ростове-на-Дону прогнозируются умеренные осадки при температуре -4 градуса и ветре скоростью 13 метров в секунду. Днем 2 марта осадков не будет, температура составит -3 градуса, ветер ослабнет до 4 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.