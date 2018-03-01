Полицейская машина. Грузия. Фото © Sputnik / Alexander Imedashvili https://sputnik-georgia.ru/incidents/20171108/238088500/V-Tbilisi-razbili-okna-mashiny-turistov-iz-RF.html

01 марта 2018, 10:59

Высокопоставленный силовик задержан в Грузии по делу об убийстве

В Тбилисском аэропорту 28 февраля был задержан бывший начальник криминальной полиции Заза Бакрадзе, один из обвиняемых по делу об убийстве в 2004 году Буты Робакидзе, сообщило МВД.

Как писал "Кавказский узел", убийство Амирана (Буты) Робакидзе вызвало широкий резонанс в Грузии, оппозиция причислила это дело к числу "фальсифицированных властями дел". После прихода к власти коалиции "Грузинская мечта" Главная прокуратура возобновила расследование дела.

Патрульный застрелил 19-летнего Амирана Робакидзе в ночь на 24 ноября 2004 года в центре Тбилиси после того, как полицейские остановили машину для обыска молодых людей, показавшимися им подозрительными. После инцидента полиция продемонстрировала автомат, который был якобы изъят из автомашины. Позднее, под нажимом семьи пострадавшего и общественности, было доказано, что все это дело искусственно сфабриковано, а полицейский признался в том, что убил безоружного человека "случайно, по неосторожности". В итоге стрелявший был осужден на четыре года лишения свободы "за неосторожное обращение с оружием".

Задержанный 28 февраля Заза Бакрадзе находился в международном розыске с 2013 года. Он занимал в 2004 году пост начальника криминальной полиции Тбилиси и обвиняется по двум статьям УК Грузии, предусматривающим уголовную ответственность за незаконную перевозку оружия и злоупотребление служебными полномочиями, передает со ссылкой на сообщение МВД Грузии «Грузия Онлайн».

«Следствием установлено, что 24 ноября 2004 года на проспекте Церетели в Тбилиси Заза Бакрадзе вместе с другими лицами с целью сокрытия преступления доставил на место происшествия незаконно приобретенное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему», - приводит агентство сообщение МВД.

Заза Бакрадзе скрывался на протяжении многих лет, а 28 февраля 2018 года вернулся в Грузию для дачи показаний. Несколько недель назад он в передаче «Тема дня» на телеканале «Палитраньюс» признал предъявленное ему по делу Робакидзе обвинение и рассказал о деталях фальсификации, передает сегодня «Интерпрессньюс».

Примечание:

"Следствие в Грузии заинтересовало видео о пытках солдата", "Задержанный в Грузии по делу об убийстве Кутателадзе отпущен", "Консервативная партия Грузии требует у Генпрокуратуры ответа по делу Робакидзе".

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