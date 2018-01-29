Следствие в Грузии заинтересовало видео о пытках солдата

29 января 2018, 09:52

Прокуратура Грузии начала расследование показанных по телевидению кадров пыток солдата-срочника.

Расследование проводит краевая прокуратура Самегрело-Земо Сванети и касается оно смерти солдата-срочника в селе Мужава на административной границе с Абхазией.

"Основанием для начала следствия стали фото- и видеоматериалы, распространенные в средствах массовой информации, на которых, предположительно, зафиксирован факт превышения полномочий со стороны сотрудников департамента по особым поручениям министерства внутренних дел Грузии", - сказано в сообщении прокуратуры Грузии, опубликованном 28 января на сайте ведомства.

В нем говорится о том, что один из сотрудников правоохранительных органов находится под арестом после гибели в октябре 2017 года 19-летнего солдата, который проходил срочную службу в департаменте по особым заданиям МВД Грузии. Ему еще 28 октября 2017 года было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, он находится в предварительном заключении. При этом, по предварительным данным, причиной гибели солдата от огнестрельного ранения стал несчастный случай. Погибший должен был завершить службу через несколько недель, а затем планировал стать контрактником.

Его близкие признаны пострадавшими и ознакомлены с материалами дела, но ранее не показывали следствию обнародованные в СМИ фото- и видеоматериалы, сообщает прокуратура. По ее данным, после нового обращения к ним родственники выразили готовность сотрудничать со следственным органом.

"В рамках расследования будут проведены все необходимые следственные и процедурные действия с целью определения истины. Общественность будет ознакомлена с результатами", - говорится в сообщении прокуратуры, которое приводит "Интерпрессньюс".

Фото- и видеоматериалы, о которых сообщила прокуратура, были показаны в эфире телекомпании Rustavi2 27 января. На кадрах видео видно, как один из командиров пытает полураздетого солдата – хватает его за голову, бросает на землю. Скандальное видео, по утверждению родственников погибшего срочника, хранилось в его мобильном телефоне. Семья считает, что эти материалы напрямую связаны с убийством солдата, указано в сообщении на сайте телекомпании.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2017 года по решению суда в Грузии были арестованы двое бывших сотрудников тюрьмы №8 в Тбилиси и трое бывших сотрудников тюрьмы №6 в Рустави, обвиняемых в бесчеловечном отношении к заключенным в 2011-2012 годах.