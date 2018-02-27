27 февраля 2018, 21:56

Житель Кубани обвинен в хищении нефти на 114 миллионов

Передано в суд дело участника группы, похитившей 7,5 тысячи тонн нефти из магистрального трубопровода на территории Гулькевичского района Краснодарского края, сообщила Генпрокуратура.

По данным ведомства, хищениями занималась преступная группа, в которую входили не менее шести человек. "Злоумышленники оборудовали несанкционированный трубопровод, проведенный под землей, протяженностью порядка восьми километров. Точки перекачки продукции были замаскированы под жилые дома в частном секторе поселка Гирей", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

С апреля по август 2016 года из магистрального нефтепровода высокого давления "Малгобек–Тихорецк", принадлежащего АО "Черноморские магистральные нефтепроводы", было выкачано нефти более чем на 114 миллионов рублей, полагают правоохранители.

Один из участников группы обвинен по ч. 4 ст. 158 УК России (кража, совершенная из магистрального нефтепровода, организованной группой, в особо крупном размере), дело направлено в Гулькевичский районный суд Краснодарского края. Следствие в отношении других участников группы продолжается, сообщила сегодня на своем сайте Генпрокуратура.

Комментариев от обвиняемого или его представителей относительно позиции правоохранителей не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 20 июля в Краснодарском крае были осуждены участники группы, которая похищала сырую нефть и перерабатывала ее в дизельное топливо.

Примечание:

"Житель Чечни заподозрен в хищении из газопровода", "Почтальон из Нальчика получила срок за кражу пенсий", "Группа подозреваемых в хищении нефти задержана в Волгоградской области".

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