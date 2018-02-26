Шесть чиновников в Черкесске наказаны за сокрытие доходов

26 февраля 2018, 19:59

Шестеро служащих управления образования мэрии Черкесска привлечены к дисциплинарной ответственности из-за сокрытия сведений об имуществе и банковских счетах, сообщила прокуратура.

Недостоверные сведения о доходах, расходах и имуществе в декларациях муниципальных служащих Черкесска городская прокуратура обнаружила в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Муниципальные служащие управления образования не отразили в своих декларациях полные сведения "о принадлежащем им имуществе и открытых счетах в кредитных учреждениях", говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Карачаево-Черкесии.

Комментариев со стороны сотрудников управления образования мэрии Черкесска относительно информации прокуратуры пока не поступало.