26 февраля 2018, 19:59

Шесть чиновников в Черкесске наказаны за сокрытие доходов

Шестеро служащих управления образования мэрии Черкесска привлечены к дисциплинарной ответственности из-за сокрытия сведений об имуществе и банковских счетах, сообщила прокуратура.

Недостоверные сведения о доходах, расходах и имуществе в декларациях муниципальных служащих Черкесска городская прокуратура обнаружила в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Муниципальные служащие управления образования не отразили в своих декларациях полные сведения "о принадлежащем им имуществе и открытых счетах в кредитных учреждениях", говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Карачаево-Черкесии.

Комментариев со стороны сотрудников управления образования мэрии Черкесска относительно информации прокуратуры пока не поступало.

Примечание:

"Прокурор Дагестана анонсировал антикоррупционную проверку подчиненных", "Прокуратура потребовала отставки главы города Серафимовича", "Два депутата в Абинске лишены мандатов за сокрытие доходов".

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