Многодетные семьи обвинили власти Астрахани в выделении непригодных участков

26 февраля 2018, 22:16

Выделенные астраханскими властями участки для многодетных семей и ветеранов находятся на пустыре, заваленном мусором, не имеют инфраструктуры и асфальтированных подъездов, заявили владельцы участков. В мэрии пообещали подвести коммуникации в 2018 году.

Инициативная группа передала 20 февраля в Генпрокуратуру России и 26 февраля в аппарат приемной президента России в Москве около 100 обращений с просьбой разобраться с "бездействием властей" по поводу выделенных для многодетных семей и ветеранов участков у Волгоградского шоссе в Трусовском районе Астрахани, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" по телефону инициатор поездки в Москву многодетная мать-одиночка Наталья Шустова.

Шустова: пять лет не можем добиться благоустройства участков



Собственники участков с момента выделения земли в 2013 году пытаются добиться от властей Астрахани подведения на участки света, газа и воды, асфальтирования дороги, решения проблемы со стихийными свалками и рекультивации земли, рассказала Наталья Шустова.

В течение пяти лет собственники участков обращались в администрации города и области, писали жалобы в прокуратуру, полицию и в Роспотребнадзор, рассказала она. "Но ситуация так с места и не сдвинулась. Пришлось ехать в Москву. Отвезли около ста заявлений в Генпрокуратуру. Заявления о том, что просим принять меры по подаче инфраструктуры к участкам. Никто не знает, сколько денег было заложено на эти цели, как эти деньги были реализованы. У нас нет таких полномочий - проследить все эти бумажные волокиты мэрии, поэтому просим высшие органы, чтобы они проконтролировали и довели до нашего сведения результаты проверки. Все заявления приняты", - пояснила Наталья Шустова.

Она также сообщила, что 26 февраля инициативная группа встретилась с одним из руководителей аппарата приемной президента РФ. "С ним мы уже виделись ранее. Он обещал наш вопрос проконтролировать", - пояснила Наталья Шустова, отказавшись уточнить, с кем именно встречались представители инициативной группы.

По словам Шустовой, ее семья - три несовершеннолетних ребенка и взрослая дочь - живут в однокомнатной квартире, при этом двое детей - инвалиды.

Территория, выделенная муниципалитетом льготникам под застройку, представляет собой обширный пустырь. С северо-востока он граничит с автотрассой Механической улицы, у южной границы расположены воинская часть и промышленное предприятие, во дворе которого высятся кучи белого порошка. На территории пустыря расположены два соленых озера и грунтовая дорога. Большая часть пустыря завалена строительным мусором, старыми фундаментами, бытовыми и медицинскими отходами, сообщает корреспондент "Кавказского узла", побывавший 21 и 22 февраля на территории, где расположены проблемные участки.

Мулашева: власти предлагают самим обустроить участки

Чиновники предложили обустраивать выданные участки своими силами, однако у многодетных и ветеранов нет возможности очистить землю от мусора, заявила корреспонденту "Кавказского узла" многодетная мать-одиночка Елена Мулашева.

"Нам говорят в мэрии, обустраивайте свои участки сами, тогда будем инфраструктуру подводить. А как обустраивать? Я своими силами ни мусор вывезти не смогу, ни площадку выровнять. Нам это администрация города обещала сделать — и участок рекультивировать, и сети подвести", - заявила Елена Мулашева.

Место под строительство дома семьи Мулашевой расположено в размытой дождями канаве, заваленной мусором: ветками деревьев, бетонными плитами, медицинскими и бытовыми отходами. В ста метрах от ее участка проходит высоковольтная линия электропередачи, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

По словам Мулашевой, она воспитывает трех несовершеннолетних детей, у нее также есть взрослая дочь-студентка, а живут они в маленьком старом доме на окраине Астрахани.

За необустроенный участок, выделенный администрацией города с кадастровой стоимостью 597 тысяч рублей, платится налог 1200 рублей в год. Дом на новом участке планировала строить при финансовой поддержке родственников, рассказала женщина. "Мечтали, что построим дом. У каждого ребенка будет своя комната. Заведем садик. Заживем счастливо. А что получилось? Пять лет беготни по судам", - посетовала многодетная мать.

По словам женщины, 26 августа 2014 года Кировский районный суд обязал мэрию Астрахани обеспечить "строительство объектов инженерной инфраструктуры" на ее участке. Мэрия подала жалобу в областной суд, который 29 октября 2014 года определил - решение районного суда "оставить без изменения, апелляционную жалобу администрации Астрахани - без удовлетворения" (апелляционное определение №33-3475/2014 имеется в распоряжении "Кавказского узла").

"Суд я выиграла. Судья установила мэрии срок - выполнить решение суда к 1 января 2016 года. Но дело с мертвой точки не сдвинулось", - отметила Елена Мулашева.

Байчурин: участок расположен в санитарной зоне предприятия

О том, что участок, выданный его матери - ветерану тыла, по документам входит в санитарно-защитную зону промышленного предприятия, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" ветеран тыла Аркадий Байчурин.

"Согласно выданному моей маме градостроительному плану земельного участка по адресу: Волгоградское шоссе, 18 (кадастровый № 30:12:040009:322), утвержденному приказом начальника управления по строительству, архитектуре и градостроительству администрации МО "Город Астрахань" № 242 от 14.07.2016 г., наш земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне промышленного предприятия, в которой объекты для проживания людей запрещены", - пояснил он.

Байчурин отметил, что его мама обратилась в июле 2016 года в управление с просьбой внести изменения в Генеральный план развития города Астрахани и в Правила землепользования и застройки города Астрахани с тем, чтобы ее участок не входил в санитарно-защитную зону промышленного предприятия. "Но до сих пор данных о том, что санитарно-защитная зона вокруг промышленного предприятия по адресу Волгоградское шоссе, 5 была отменена или изменена, маме не предоставлено", - подчеркнул он.

По словам Аркадия Байчурина, его мама неоднократно обращалась с жалобами (21 июля 2016 года, 25 июля 2016 года и 26 июля 2016 года) в прокуратуру. 1 сентября 2016 года на заседании комиссии по землепользованию и застройке города Астрахани было принято решение полностью упразднить санитарно-защитную зону, снять все ограничения, пояснил он.

"Однако это решение принято без соответствующего решения и санитарно-эпидемиологического заключения главного государственного санитарного врача. Получить конкретные ответы на наши вопросы о непроведении рекультивационных работ на нашем участке и решении проблемы санитарно-защитной зоны - мы не смогли", - отметил Аркадий Байчурин.

Погудин: вкладываться в строительство домов на льготных участках очень рискованно

О том, что намерен свернуть строительство дома, в который вложил уже около миллиона рублей, заявил корреспонденту "Кавказского узла" купивший участок у льготника индивидуальный предприниматель Сергей Погудин.

"Буду сворачивать строительство. Ситуация рисковая. Электросети за свой счет смог подвести. А вот с водо- и газоснабжением ничего неясно. Когда подведут и подведут ли вообще? И потом промышленное предприятие совсем рядом. Может так оказаться, что нам участок выделили в санитарно-защитной зоне - могут в один момент согнать с этого места", - пояснил Погудин.

По словам молодого предпринимателя, он не единственный, кто рискнул начать строительство жилых домов на этом пустыре, рядом с ним строятся еще три семьи. "Люди уже вкладывают деньги в строительство домов. Рискуют, так как уже пять лет власти не проводят сюда обещанные объекты инфраструктуры. Дорога, как видите, грунтовая. Во время дождей по ней невозможно проехать. То есть и обещанной дороги с твердым покрытием тоже нет. Я уже не говорю про обещание построить в этом жилом массиве детский сад и школу. О них мы уже и не мечтаем", - рассказал Погудин.

Уполномоченный по правам человека и юрист отметили нарушение прав владельцев участков

Владельцы льготных участков имеют право на благоприятную среду обитания и должны быть обеспечены коммуникациями, считают кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права Астраханского государственного университета Андрей Дегтерев и уполномоченный по правам человека в Астраханской области Андрей Спицын.

По словам юриста, нарушена статья 8 федерального закона N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", которая гласит, что "граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека". "Прежде чем предоставлять в собственность земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, городские власти должны были провести на этой территории техническую и биологическую рекультивации. Первая предполагает очистку участков от мусора и их выравнивание, вторая - санацию земель: ликвидацию химического загрязнения. Рядом находится промышленное предприятие, долгое время на этой территории располагалась несанкционированная свалка отходов", - отметил Андрей Дегтерев.

Дегтерев рекомендовал обладателям земельных участков обратиться в Роспотребнадзор с требованием "прояснить ситуацию с санитарно-защитной зоной предприятия, так как домовладения не могут находиться в этой зоне".

Он также отметил, что согласно главе 3 федерального закона №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", к вопросам местного значения поселения "относятся: организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом; содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов". "Считаю, что статья данного закона обязывает местные власти за свой счет обеспечивать льготников этими сетями", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Андрей Дегтерев.

Проблема имеет две стороны - отсутствие объектов инфраструктуры и захламленность участков свалками, отметил уполномоченный по правам человека в Астраханской области Андрей Спицын.

"Если до 2015 года в законодательстве прямо указывалось на то, что земельные участки обеспечиваются сетью водо-, энерго- и газоснабжения за счет государства, то сейчас эта норма не действует. Речь идет о том, что техкоммуникации подводятся к жилым массивам, а далее уже к самим участкам граждане подводят их сами (за свой счет)", - отметил Андрей Спицын.

Однако, по мнению омбудсмена, администрация города должна убрать с выделенных льготникам участков несанкционированные свалки бытовых и промышленных отходов. "Требования их (льготников) обоснованы. За свои права надо бороться. Мы готовы оказать им в этом содействие", - подытожил Андрей Спицын.

Григорьев: инженерные сети будут подведены к жилому массиву у Волгоградского шоссе в 2018 году

Инженерные сети к жилому массиву, расположенному у Волгоградского шоссе, будут подведены в 2018 году. В 2017 году к границам массива уже была подведена сеть водоснабжения, заявил корреспонденту "Кавказского узла" начальник управления муниципального имущества администрации Астрахани Владимир Григорьев.

Однако он не смог предоставить информацию о сроках газоснабжения. "Администрация подводит инженерные сети по землям общего пользования. К участкам их подводят уже сами граждане. Мы проводим работу с инициативной группой граждан, организуем их встречи с руководителями "МРСК-Юга", "Водоканала", "АстраханьЭнерго". Объясняем им, как получить техусловия для проведения сетей. Но нет массового освоения земельных участков. Службы ждут массовой подачи заявлений. Граждане должны определить границы своих участков, хотя бы забором. Этого сейчас там нет", - пояснил Владимир Григорьев.

Запрос на выдачу технических условий может подать только правообладатель земельного участка, отмечается в ответе управления информационной политики администрации Астрахани от 22 февраля на запрос "Кавказского узла", подписанный начальником управления В.Н.Зубановым.

"Так как администрация муниципального образования "Город Астрахань" не является собственником данной земли, в предоставлении технических условий было отказано", - отмечается в документе.

Именно это, по сообщению управления информполитики мэрии Астрахани, стало причиной того, что исполнить решение Кировского районного суда Астрахани от 29.10.2014 в интересах Мулашевой Е.М., администрация города не смогла.

"В конце декабря 60 семей из Астрахани получили сертификаты на участки в районе Волгоградского шоссе (посёлок Стрелецкое). На строительство инженерных сетей в данном районе город запланировал 41 млн рублей", - говорится в сообщении от 22 февраля, опубликованном на сайте правительства Астраханской области.

Мэрия Астрахани: принято решение о снятии санитарно-защитной зоны

Массив индивидуальных жилых домов в районе Волгоградского шоссе в Трусовском районе "частично расположен в границах санитарно-защитной зоны, установленной на расстоянии 50 метров от территории промышленного предприятия", однако предприятие не работает с 2013 года, отмечается в ответе управления информационной политики администрации Астрахани от 22 февраля.

"Учитывая, что с 2013 года предприятие не осуществляет производственной деятельности и не имеет собственных зданий, сооружений и земельных участков, а по сведениям управления Роспотребнадзора по Астраханской области (письмо от 17.08.2016 № 02-01/12176), предприятия, расположенные по улице Волгоградское шоссе, в реестре выданных санитарно-эпидемиологических заключений по обоснованию санитарно-защитных зон не зарегистрированы, вопрос о снятии санитарно-защитной зоны был рассмотрен на заседании комиссии по землепользованию и застройке города Астрахани (от 01.09.2016). На нем принято решение о внесении соответствующих изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Астрахани", - подчеркивается в ответе управления информационной политики мэрии.

При этом в ответе управления информационной политики мэрии Астрахани нет информации по проблеме мусора, на которую жалуются собственники участков.

В свою очередь прокуратура Астраханской области в ответе от 19 февраля на запрос корреспондента "Кавказского узла" отчиталась о начале проверки, результат которой станет известен 19 февраля.