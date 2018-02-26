Гуковские шахтеры пожаловались в штаб Путина на нехватку угля

26 февраля 2018, 16:30

На сегодняшнем пикете в Гуково горняки рассказали о большом расходе топлива для обогрева домов в сильный мороз. Шахтеры обратились в ростовский штаб кандидата в президенты Владимира Путина за содействием в выдаче пайкового угля.

Как писал "Кавказский узел", бывшие работники "Кингкоула" регулярно проводят в Гуково акции протеста, требуя выплаты задолженности по зарплате и выдачи пайкового угля. 12-13 февраля шахтерам было выдано 100 тонн угля. Этот уголь достался 26 семьям горняков, а всего в нем нуждались 300 человек.

Сегодняшний пикет горняков в Гуково прошел возле ДК шахты "Ростовская". На пикете присутствовал 51 человек, и главной темой снова стал угольный вопрос. Участники пикета говорили, что в Ростовской области установилась морозная погода, ночью столбик термометра падал до отметки минус 20 градусов, и в такие морозы приходится больше использовать угля, чтобы прогреть жилище, передает корреспондент "Кавказского узла".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Гуково сегодня днем облачно, без осадков, температура воздуха -10 градуса. Ночью ожидается небольшой дождь, температура воздуха опустится до -13 градусов. Завтра, 27 февраля, днем ожидается потепление до +1 градуса, однако ночью мороз еще больше усилится – до -15 градусов. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Проект доступен также и в легкой версии.

Вопрос с поставкой 50 тонн угля сейчас обсуждается владельцами шахты Шерловская в Москве, сообщила пикетчикам представитель инициативной группы горняков Татьяна Авачёва, сославшись на утренний разговор по телефону с Вячеславом Колюжным, который возглавляет профсоюз шахтёров в Гуково.

Уже получившие по две тонны угля горняки пожаловались, что он заканчивается. Так, Елена Кислинская рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что большую часть полученного топлива после просева пришлось выкинуть. "Было много штыба и породы. Сейчас ударил мороз, и всё, что осталось, замёрзло. Теперь уголь нужно отдалбливать ломиком и снова сеять. Того, что осталось, хватит на несколько дней", - посетовала женщина.

Еще один пикетчик Михаил Хозяинков пожаловался, что после того, как ушёл на пенсию в 2016 году, он получил пайковый уголь только один раз – две тонны в прошлом году. "Я 37 лет проработал в угольной промышленности и сейчас вынужден ходить собирать уголь вдоль железной дороги – тот, что просыпается с поездов, откапывать уголь на старых заброшенных терриконах, собирать в округе дрова, чтобы не замёрзнуть", - рассказал мужчина.

Валентина Мельничук, инвалид второй группы сообщила, что проработала на предприятиях угольной промышленности 15 лет. На пикеты она ходит два года, и ещё ни разу не получила ни тонны угля. Летом, как рассказала женщина, она купила в рассрочку у частника несколько тонн угля, ещё не все деньги выплатила ему, а с приходом холодов уголь быстро заканчивается. "Если правительство области не поможет, я просто замёрзну, уголь покупать мне не за что", - подчеркнула Валентина Мельничук.

Сегодня на пикете горняки также решили звонить с просьбой о помощи с выплатой задолженности и по получению пайкового угля в предвыборный штаб кандидата в президенты Владимира Путина. Для этого Татьяна Авачёва раздала всем участникам пикета номер телефона предвыборного штаба, и сама первая позвонила туда. В штабе женщину записали - как ее зовут и где она живёт, выслушали ее жалобы и пообещали передать их президенту, а в конце разговора предложили проголосовать за Путина.

Горняки выразили надежду, что, если хотя бы 200 человек позвонят в штаб, то информацию об их жалобах передадут президенту, и он обязательно им поможет.

Корреспондент "Кавказского узла" сегодня попытался прояснить ситуацию с выдачей угля гуковским шахтерам на шахте Шерловская, но охрана не пустила журналиста на территорию предприятия, сославшись на то, что замдиректора находится на планёрке и принять не сможет. Ранее в министерстве промышленности и энергетики Ростовской области заявляли, что еще 50 тонн гуманитарного угля люди получат до конца месяца.

Следующий пикет в Гуково пройдёт завтра, 27 февраля, возле ДК шахты "Ростовская".