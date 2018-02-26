Четыре человека погибли при ДТП в Грозном

26 февраля 2018, 13:20

На въезде в Грозный поздно вечером 25 февраля столкнулись три машины, в результате чего погибли четверо человек, сообщили сегодня в МВД Чечни.

Смертельное ДТП произошло около 20.50 мск 25 февраля в Заводском районе чеченской столицы недалеко от поста ДПС – здесь столкнулись две легковые автомашины и тяжелый грузовик.

«На трассе в Заводском районе Грозного ночью столкнулись две автомашины марки ВАЗ и грузовик КамАЗ. В результате столкновения водитель и трое пассажиров легковых автомобилей скончались от полученных травм», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» источник в полиции. По его словам, в настоящее время специалисты устанавливают степень вины участников ДТП.

За рулем КамАЗа находился житель села Мескер-Юрт Шалинского района, легковыми машинами-участницами ДТП также управляли жители республики, отмечается в сообщении на сайте МВД Чечни.

Только с января по середину февраля 2018 года на территории Чечни произошло более 30 автомобильных аварий, жертвами которых стали 14 человек, и еще несколько десятков человек получили увечья и травмы различной степени тяжести, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в республиканском ГИБДД.

Как писал "Кавказский узел", 11 февраля между населенными пунктами Шаами-Юрт и Хамби-Ирзи в Чечне в условиях густого тумана столкнулись машины УАЗ и "Лада-Гранта". Водитель "Лады" погиб на месте, 10 человек, включая водителя УАЗ, были доставлены в больницу.