Аварийный знак на дороге. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

26 февраля 2018, 13:20

Четыре человека погибли при ДТП в Грозном

На въезде в Грозный поздно вечером 25 февраля столкнулись три машины, в результате чего погибли четверо человек, сообщили сегодня в МВД Чечни.

Смертельное ДТП произошло около 20.50 мск 25 февраля в Заводском районе чеченской столицы недалеко от поста ДПС – здесь столкнулись две легковые автомашины и тяжелый грузовик.

«На трассе в Заводском районе Грозного ночью столкнулись две автомашины марки ВАЗ и грузовик КамАЗ. В результате столкновения водитель и трое пассажиров легковых автомобилей скончались от полученных травм», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» источник в полиции. По его словам, в настоящее время специалисты устанавливают степень вины участников ДТП.

За рулем КамАЗа находился житель села Мескер-Юрт Шалинского района, легковыми машинами-участницами ДТП также управляли жители республики, отмечается в сообщении на сайте МВД Чечни.

Только с января по середину февраля 2018 года на территории Чечни произошло более 30 автомобильных аварий, жертвами которых стали 14 человек, и еще несколько десятков человек получили увечья и травмы различной степени тяжести, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в республиканском ГИБДД.

Как писал "Кавказский узел", 11 февраля между населенными пунктами Шаами-Юрт и Хамби-Ирзи в Чечне в условиях густого тумана столкнулись машины УАЗ и "Лада-Гранта". Водитель "Лады" погиб на месте, 10 человек, включая водителя УАЗ, были доставлены в больницу.

Примечание:

"Четыре человека госпитализированы после ДТП в Чечне", "Пять человек пострадали при ДТП в Чечне", "Семь человек стали жертвами ДТП в Чечне".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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