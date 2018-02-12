Четыре человека госпитализированы после ДТП в Чечне

12 февраля 2018, 09:59

Пострадавшие в автоаварии 11 февраля получили легкие травмы, шестеро из них переведены на амбулаторное лечение, в больнице остались четверо, сообщила сегодня представитель Минздрава Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 11 февраля между населенными пунктами Шаами-Юрт и Хамби-Ирзи в условиях густого тумана столкнулись машины УАЗ и "Лада-Гранта". Водитель "Лады" погиб на месте, 10 человек, включая водителя УАЗ, были доставлены в больницу.

Раненные в ДТП в Ачхой-Мартановском районе не получили серьезных травм, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минздрава Чечни.

"У пострадавших были зафиксированы легкие травмы, ушибы и сотрясения мозга. Большинство переведены на амбулаторное лечение, в стационаре пока остаются четыре человека", - рассказала она.

По предварительным данным, водитель одной из машин мог уснуть за рулем, после чего его автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся со второй машиной, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель МВД по Чечне.