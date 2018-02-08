08 февраля 2018, 16:35

Пять человек пострадали при ДТП в Чечне

Четверо взрослых и один ребенок госпитализированы после аварии в Грозненском районе Чечни.

Авария произошла сегодня на автотрассе "Грозный-Шатой".

"Произошло столкновение двух автомобилей марки "Лада-Приора". В результате аварии травмы различной степени тяжести получили оба водителя автомашин, а также еще три человека, которые находились в салонах автомобилей в качестве пассажиров. В числе пострадавших - пятилетняя девочка", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель республиканского МВД.

По данным ведомства, пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

МВД полагает, что один из водителей двигался с превышением скорости и не справился с управлением. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в ведомстве.

"Кавказский узел" ранее писал о ДТП, жертвами которого стали семь человек. Авария произошла 2 января в Шелковском районе. Два человека погибли, еще пятеро получили тяжелые травмы.

Примечание:

"Три человека погибли при ДТП в Чечне", "Семь человек стали жертвами аварии с участием автобуса на Ставрополье", "Массовая эвакуация машин на штрафстоянки проходит в Чечне".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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