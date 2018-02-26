Борцы из стран Южного Кавказа завоевали 11 золотых медалей международного турнира

26 февраля 2018, 05:28

Спортсмены из Азербайджана, Армении и Грузии завоевали 11 золотых медалей на завершившемся в Киеве XXII международном турнире по вольной, греко-римской и женской борьбе.

XXII традиционный Киевский международный турнир по борьбе прошел в Киеве 23-25 февраля. Участие в нем приняли более 500 спортсменов из 35 стран мира.

В соревнованиях по вольной борьбе представители Азербайджана выиграли золотые медали в четырех весовых категориях, сообщает wrestlingua.com.

В частности, в весовой категории 57 кг "золотым" призером стал Георгий Эдирашвили, в весовой категории 61 кг - Ахмеднаби Гварзатилов. Золото турнира в весовых категориях 92 и 97 кг также выиграли представители сборной Азербайджана Шариф Шарифов и Нурмагомед Гаджиев.

Кроме того, борцы из Азербайджана завоевали три серебряные медали и одну бронзовую, а спортсмены из Грузии - три серебряные медали и четыре бронзовые.

В соревнованиях по греко-римской борьбе представители Азербайджана завоевали три золотые медали: лучшими стали Мурад Маммадов (60 кг), Талех Маммадов (63 кг), Рафиг Гусейнов (82 кг), Борцы из Грузии выиграли две золотые медали - в весовых категориях 67 кг (Леван Кавжарадзе) и 72 кг (Шмаги Болквадзе). Борец из Армении Артур Алексанян стал обладателем золота в весовой категории 97 кг, сообщает sport-tv.com.ua.

Кроме того, представители азербайджанской команды в греко-римском стиле выиграли на турнире две серебряные медали и две бронзовые, члены грузинской команды - одну серебряную и одну бронзовую медали, а представители Армении - пять бронзовых медалей.

В соревнованиях среди женщин лучшей в весовой категории 62 кг стала представительница азербайджанской команды Татьяна Омельченко, сообщает sportbox.ru.

Представительницы Азербайджана также завоевали серебряную и бронзовую медали.