11 февраля 2018, 07:36

Выходцы с Северного Кавказа выиграли три "золота" всероссийского турнира по дзюдо

Уроженец Кабардино-Балкарии Ислам Циканов, Мераб Маргиев из Северной Осетии и Михаил Косяшников из Ставрополья выиграли золотые медали Всероссийского турнира по дзюдо памяти Василия Ощепкова.

Более 100 дзюдоистов из 25 регионов России приняли участие во Всероссийском турнире по дзюдо, посвященном памяти родоначальника советского дзюдо Василия Ощепкова, который проходит 10 и 11 февраля в Хабаровске.

Уроженец Кабардино-Балкарии Ислам Циканов, выступавший в весовой категории до 66 кг, в финаре победил Андраника Курдяна из Тюмени и стали золотым призером, пишет РИА "Кабардино-Балкария".

Мераб Маргиев из Северной Осетии одолел в финале Алексея Казачкова из Ставропольского края и стал золотым призером в весовой категории до 100 кг, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федерации дзюдо России.

В весовой категории свыше 100 кг "золото" турнира выиграл Михаил Косяшников из Ставропольского края, победивший в финальной схватке Ахмеда Магомедова из Ханты-Мансийского автономного округа.

Примечание:

"Дзюдоисты из регионов Северного Кавказа выиграли два "золота" Кубка Европы", "Дзюдоист из Азербайджана выиграл "золото" Кубка Европы", "Выходцы с Кавказа завоевали четыре золотые медали международного турнира по дзюдо".

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