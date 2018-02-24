24 февраля 2018, 20:45

Житель Армении задержан за хранение оружия

Оружие, боеприпасы и взрывчатка найдены в доме жителя Арагацотнской области Армении. Мужчина задержан, сообщили следователи.

Всего по делу о незаконном хранении оружия подозреваемыми проходят два человека - отец и сын. Обыск был проведен сегодня в доме отца в селе Аруч.

В ходе обыска найдены дробь к охотничьей винтовке, обоймы и патроны к автомату, в том числе бронебойные и трассирующие, порох, оптические приборы, стрелы к арбалету, патронник к пулемету, приклад к охотничьему ружью, детали к винтовке, автомату, 4 глушителя к автомату, пистолет, осколочные гранаты Ф1, гранаты ПГД5, ПГ45, ПКД3, взрывчатые вещества, электродетонатор, маски и иные боеприпасы. Один человек задержан, сообщает со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета NEWS.am. 

Примечание:

"Политологи сочли маловероятным запрет на поставки российского оружия Армении", "Два жителя Армении обвинены по делу о расстреле на похоронах", "Бабаян отверг причастность к ввозу в Армению ракетного комплекса".

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