Семь человек стали жертвами массового ДТП на Кубани

24 февраля 2018, 08:20

Двое погибли и пятеро пострадали при столкновении трех автомобилей в Краснодаре.

По предварительным данным, водитель Audi выехал на встречную и столкнулся с автомобилем Toyota, а затем и с ВАЗом, который ехал позади Toyota.

Водитель Toyota и его пассажирка скончались на месте, еще пять участников аварии были госпитализированы, со ссылкой на Главное управление МВД по Краснодарскому краю передает ТАСС.

ДТП произошло на Ростовском шоссе Краснодара около 20:00 мск 23 февраля. В результате аварии было затруднено движение в обе стороны, информирует на своем сайте ГТРК "Кубань".

На видео аварии, опубликованном на YouTube, видны три разбитых автомобиля на трассе под железнодорожным мостом.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 18 февраля в Краснодаре погибла восьмилетняя девочка, попавшая под колеса автобуса.