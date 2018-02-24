24 февраля 2018, 08:20

Семь человек стали жертвами массового ДТП на Кубани

Двое погибли и пятеро пострадали при столкновении трех автомобилей в Краснодаре.

По предварительным данным, водитель Audi выехал на встречную и столкнулся с автомобилем Toyota, а затем и с ВАЗом, который ехал позади Toyota.

Водитель Toyota и его пассажирка скончались на месте, еще пять участников аварии были госпитализированы, со ссылкой на Главное управление МВД по Краснодарскому краю передает ТАСС.

ДТП произошло на Ростовском шоссе Краснодара около 20:00 мск 23 февраля. В результате аварии было затруднено движение в обе стороны, информирует на своем сайте ГТРК "Кубань".

На видео аварии, опубликованном на YouTube, видны три разбитых автомобиля на трассе под железнодорожным мостом.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 18 февраля в Краснодаре погибла восьмилетняя девочка, попавшая под колеса автобуса.

Примечание:

"Восемь человек стали жертвами массового ДТП на Кубани", "18 пострадавших остаются в больницах после ДТП под Темрюком", "Шесть человек госпитализированы после ДТП на остановке в Краснодаре".

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