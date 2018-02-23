Кавказоведы заявили о провале попыток Кадырова искоренить институт кровной мести

23 февраля 2018, 05:41

Убийство чеченским силовиком предпринимателя нельзя отнести к традиционной кровной мести, однако теперь родственники бизнесмена сами могут встать на путь отмщения, рассказали "Кавказскому узлу" выходцы из Чечни. Институт кровной мести продолжает работать на Северном Кавказе на фоне регулярных заверений властей республики о примирении кровников, отметил Ахмет Ярлыкапов. В случае смены власти в республике вероятен новый виток кровной мести между сторонниками Рамзана Кадырова и его противниками, считает Алексей Малашенко.

"Кавказский узел" информировал, что 12 февраля сотрудник силовых структур Чечни расстрелял бизнесмена. 13 февраля потерпевший скончался, а силовик явился с повинной и заключен под стражу, сообщил источник в правоохранительных органах. По версии местных жителей, причиной убийства стала кровная месть. Убитый бизнесмен сам в 2015 году застрелил родственника полицейского. Тогда было объявлено, что конфликт между семьями улажен, в том числе при участии высокопоставленных руководителей республики.

Двоюродный или троюродный брат, или кто-либо другой из рода (тейпа) не может на себя брать функцию мстителя, сказал корреспонденту "Кавказского узла" чеченец Кюри, давно проживающий за границей. "По этой причине, это убийство трудно причислить к категории "кровная месть", - сказал он.

Если родные сведут эту историю к кровной мести, то не в лучшем свете будет выглядеть программа по примирению кровников, которую продвигает руководство республики, добавил Кюри.

На Северном Кавказе принцип кровной мести отнюдь не стал частью истории, а по-прежнему действует как актуальный социальный механизм. Это обычай, сложившийся при родовом строе как универсальное средство защиты чести, достоинства и имущества рода. Он состоит в обязанности родственников убитого отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".



Житель Грозного Абдулла рассказал «Кавказскому узлу» историю конфликта между семьями силовика и убитого бизнесмена. По его словам, ранее в Москве между двумя вооруженными чеченцами произошел конфликт, в ходе которого один выстрелил в другого, а второй, падая, также выстрелил и смертельно ранил оппонента. «Вот его, оставшегося в живых, как раз и убил сотрудник... на днях в Чечне», - отметил Абдулла.

По его словам, после того конфликта родственники убитого, разобравшись во всем, признали, что виноват их человек, который стрелял первым, а второй вынужден был выстрелить в целях защиты, поэтому заявили об отсутствии причин для объявления кровной мести. «То, что произошло на днях в Грозном, это никакая не кровная месть. Это убийство. Совершив это преступление, этот человек навлек на свой род беду. И теперь уже его родным могут объявить кровную месть родные парня, которого он убил», - пояснил Абдулла.

Он также рассказал подобную историю, случившуюся в 1991 году еще во время правления Джохара Дудаева, которая пришла к завершению только в 2017 году. В 1991 году между двумя приятелями в Грозном произошел конфликт, и вооруженные пистолетами они выехали за город, где устроили "дуэль".

"Выстрелы прозвучали одновременно, я подумал даже, что стрелял один, и стал ждать второго выстрела, когда увидел, что один из них как-то надломился и упал на землю. Другой подошел, убедился, что его соперник мертв... сел в машину и уехал. Я только заметил, что левое плечо его серого пальто потемнело от крови", - процитировал Абдулла рассказ свидетеля тех событий.

По его словам, выживший участник конфликта после оказания медицинской помощи в тот же вечер покинул с семьей республику, а затем уехал за границу, тогда как брат убитого поклялся найти убийцу и отомстить. Три года назад эта история всплыла вновь, когда к старейшинам обратились племянники убитого и попросили их разобраться, кто был виноват в той истории.

"С трудом нашли свидетеля этой дуэли, который к тому времени жил за границей. Заставили клясться на Коране, слышал он один выстрел или это был дуплет. Он также подтвердил, что второй участник драмы также был ранен, и по свидетельству его родственников левая рука у него плохо функционировала. Три года уточнялись стариками нюансы этой истории, не раз и не два собирались старейшины по этому вопросу. Решение стариков с той и другой стороны было единогласным: учитывая все обстоятельства этой дуэли, кровники подписали мирное соглашение", - рассказал Абдулла.

Несколько историй о кровной мести, рассказанные участниками и очевидцами событий, приведены в статье "Плата за кровь", опубликованной на "Кавказском узле".

Институт кровной мести в Чечне работает несмотря на навязанные властями примирения

Озвученная в СМИ информация о том, что в Чечне практически решен вопрос кровной мести и всех кровников помирили, далека от действительности, полагает Абдулла. «Кровная месть была и есть. Неминуем новый виток кровной мести, когда уберут Кадырова», - сказал он.

В Чечне очень много навязанных властью примирений, когда люди из окружения высокопоставленных лиц, пользуясь своим положением, под давлением административного ресурса вынуждают подписать мирные соглашения тех, в чьей семье ими был убит человек, считает он. «Но как только эта власть поменяется, родственники убитых сразу же объявят, что соглашение отменяется, и тому, кто убил их человека, будет объявлена кровная месть. Так и будет», - уверен Абдулла.

"Кавказский узел" сообщал, что в июле 2011 года источник в Духовном управлении мусульман Чечни заявил, что 376 из 417 существовавших в республике конфликтов на почве кровной мести были урегулированы комиссией по национальному примирению, созданной в 2010 году по инициативе властей. 17 октября 2011 года Кадыров заявил о том, что комиссия упразднена за ненадобностью. На следующий день при ДУМ Чечни была создана новая комиссия, которая, как пояснили в муфтияте, будет заниматься в том числе и примирением кровников. При этом после обострения ситуации в республике из-за боестолкновения в Грозном 17–18 декабря 2016 года, в Чечне прошли несколько сходов, на которых жители городов и селений потребовали не только выселить родственников нападавших, но и объявить им кровную месть. На сходе старейшин и богословов , который прошел 30 декабря 2016 года в Грозном, советник главы республики Адам Шахидов, по сообщению корреспондента "Кавказского узла", призвал простить родственников убитых в ходе спецоперации боевиков и отказаться от кровной мести. Однако родственники полицейских отказались пойти на такой шаг.

Институт кровной мести будет работать до тех пор, пока в стране не будет нормального политического поля, и отношения можно будет выяснять не через кровную месть, а через какие-то заменяемые институты, считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко.

«Я понимаю, что для Чечни это на данном этапе невозможно, а отсюда работают эти традиционные моменты. Нет современной политической жизни, и развитие идет не вперед, а назад, а назад – это кровная месть, что всегда было естественно. Это совершенно нормально, так же, как нормально и то, что религиозные партии возникают там, где нет светской оппозиции. Это было, есть и будет», - сказал ученый "Кавказскому узлу".

Он подверг критике практику массового примирения кровников в республике. «Я не верю в эти массовые прощения... Что будет после того, когда в той же Чечне сменится власть, мы этого не знаем. Но то, что за сменой власти последуют жесткие выяснения отношений между сторонниками Кадырова и оппозиции, которая выйдет из подполья и станет явной, это точно. И выяснять отношения будут отнюдь не через парламентскую борьбу, а какими-то другими методами. А какими – это уж у кого какая фантазия», - сказал Малашенко.

Примирение кровников является долгим и сложным процессом в рамках института кровной мести, который существует на Кавказе, считает старший научный сотрудник Центра этнополитических исследований Института этнологии и антропологии РАН, кавказовед Ахмет Ярлыкапов.

«В Чечне власть приняла попытку примирить всех кровников. Насколько это удачно, трудно сказать. Но в любом случае в народном сознании есть представление о том, что если не произвести процесса примирения, то кровная месть все равно действует. Это долгий и сложный процесс. Но если примирение было совершено, и даже после этого кто-то все-таки решил отомстить, то это явное нарушение адата, что вызывает порицание со стороны общественности», - сказал Ярлыкапов "Кавказскому узлу".