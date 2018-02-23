Гуковские шахтеры потребовали вмешательства прокуратуры в судебные тяжбы

Протестующие в Гуково горняки заявили в прокуратуру, что суды слишком долго решают вопрос выплаты компенсаций за пайковой уголь. На пикете 22 февраля они потребовали встречи с губернатором Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", бывшие работники "Кингкоула" регулярно проводят в Гуково акции протеста, требуя выплаты задолженности по зарплате и выдачи пайкового угля.

На пикете у ДК шахты "Ростовская" в Гуково собрались 50 человек. Четыре члена инициативной группы протестующих подписали обращение к губернатору Ростовской области, в которой попросили Василия Голубева встретиться с ними 5-6 марта. Вопрос с выплатой задолженностей по зарплате и пайковому углю не решается, отмечено в обращении, передает корреспондент "Кавказского узла".

Кроме того, шахтеры отнесли 22 февраля в городскую прокуратуру заявление о затягивании судов по выплате компенсаций за не предоставленный им пайковой уголь. Работники "Змчаловского антрацита" обратились в суд еще декабре 2017 года, говорится в заявлении.

"Исковые заявления оставались без движения, копии определений направлялись истцам с нарушением сроков, в результате чего у истцов не было времени для устранения недостатков в заявлениях", - говорится в жалобе, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла".