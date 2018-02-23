Пикет шахтеров в Гуково. 22 февраля 2018 г. Фото Вячеслава Прудникова для "Кавказского узла"

23 февраля 2018, 00:21

Гуковские шахтеры потребовали вмешательства прокуратуры в судебные тяжбы

Протестующие в Гуково горняки заявили в прокуратуру, что суды слишком долго решают вопрос выплаты компенсаций за пайковой уголь. На пикете 22 февраля они потребовали встречи с губернатором Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", бывшие работники "Кингкоула" регулярно проводят в Гуково акции протеста, требуя выплаты задолженности по зарплате и выдачи пайкового угля.

На пикете у ДК шахты "Ростовская" в Гуково собрались 50 человек. Четыре члена инициативной группы протестующих подписали обращение к губернатору Ростовской области, в которой попросили Василия Голубева встретиться с ними 5-6 марта. Вопрос с выплатой задолженностей по зарплате и пайковому углю не решается, отмечено в обращении, передает корреспондент "Кавказского узла".

Кроме того, шахтеры отнесли 22 февраля в городскую прокуратуру заявление о затягивании судов по выплате компенсаций за не предоставленный им пайковой уголь. Работники "Змчаловского антрацита" обратились в суд еще декабре 2017 года, говорится в заявлении.

"Исковые заявления оставались без движения, копии определений направлялись истцам с нарушением сроков, в результате чего у истцов не было времени для устранения недостатков в заявлениях", - говорится в жалобе, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Министр промышленности и энергетики Ростовской области Михаил Тихонов 12 декабря 2017 года в качестве помощи бывшим сотрудникам "Кингкоула" обещал выделить 100 тонн пайкового угля. 12-13 февраля шахтеры получили лишь половину обещанного. Горняки раскритиковали качество топлива, заявив, что уголь приходится просеивать. 19 февраля протестующие заявили, что в угле продолжают нуждаться более 250 человек.

До конца февраля шахта "Шерловская" выделит горнякам еще 50 тонн угля, говорится в письме из министерства промышленности и энергетики Ростовской области, которое озвучил на пикете в Гуково координатор шахтерских протестов Валерий Дьяконов. Ведомство сообщило, что решается вопрос о предоставлении 100 тонн угля с шахты "Обуховская", топливо должна выделить и шахта "Садкинская".

Глава профсоюза шахтеров в Гуково Вячеслав Калюжный сообщил "Кавказскому узлу", что областное Минэнерго запросило у него документы двух человек, на которых можно будет выписать пайковой уголь.

Управление социальной защиты Красного Сулина и Гуково предложило горнякам обратиться за разовой материальной помощью, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" член инициативной группы протестующих Татьяна Авачёва.
"Адресную помощь мы оказываем всем нуждающимся, но шахтеры «Кингкоула», которые остались без работы, для нас в приоритете", - подтвердила начальник районного управления соцзащиты Елена Евсеева. По ее словам, все, чей доход ниже прожиточного минимума, получат по 9300 рублей.
"С каждым человеком мы работаем индивидуально. Кроме разовой помощи, мы помогаем оформить детские пособия и субсидии для оплаты ЖКХ", - добавила Евсеева.
Новости о протестах шахтеров "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".
Примечание:

"Власти Гуково отказались согласовать горнякам две акции", "Директор "Замчаловского антрацита" в Гуково задержан за неуплату налогов", "Количество голодающих шахтеров в Ростовской области уменьшилось до 128 человек".

Автор: Вячеслав Прудников; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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