23 февраля 2018, 00:21
Гуковские шахтеры потребовали вмешательства прокуратуры в судебные тяжбы
Протестующие в Гуково горняки заявили в прокуратуру, что суды слишком долго решают вопрос выплаты компенсаций за пайковой уголь. На пикете 22 февраля они потребовали встречи с губернатором Ростовской области.
Как писал "Кавказский узел", бывшие работники "Кингкоула" регулярно проводят в Гуково акции протеста, требуя выплаты задолженности по зарплате и выдачи пайкового угля.
На пикете у ДК шахты "Ростовская" в Гуково собрались 50 человек. Четыре члена инициативной группы протестующих подписали обращение к губернатору Ростовской области, в которой попросили Василия Голубева встретиться с ними 5-6 марта. Вопрос с выплатой задолженностей по зарплате и пайковому углю не решается, отмечено в обращении, передает корреспондент "Кавказского узла".
Кроме того, шахтеры отнесли 22 февраля в городскую прокуратуру заявление о затягивании судов по выплате компенсаций за не предоставленный им пайковой уголь. Работники "Змчаловского антрацита" обратились в суд еще декабре 2017 года, говорится в заявлении.
"Исковые заявления оставались без движения, копии определений направлялись истцам с нарушением сроков, в результате чего у истцов не было времени для устранения недостатков в заявлениях", - говорится в жалобе, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла".
Министр промышленности и энергетики Ростовской области Михаил Тихонов 12 декабря 2017 года в качестве помощи бывшим сотрудникам "Кингкоула" обещал выделить 100 тонн пайкового угля. 12-13 февраля шахтеры получили лишь половину обещанного. Горняки раскритиковали качество топлива, заявив, что уголь приходится просеивать. 19 февраля протестующие заявили, что в угле продолжают нуждаться более 250 человек.
До конца февраля шахта "Шерловская" выделит горнякам еще 50 тонн угля, говорится в письме из министерства промышленности и энергетики Ростовской области, которое озвучил на пикете в Гуково координатор шахтерских протестов Валерий Дьяконов. Ведомство сообщило, что решается вопрос о предоставлении 100 тонн угля с шахты "Обуховская", топливо должна выделить и шахта "Садкинская".
Глава профсоюза шахтеров в Гуково Вячеслав Калюжный сообщил "Кавказскому узлу", что областное Минэнерго запросило у него документы двух человек, на которых можно будет выписать пайковой уголь.
Автор: Вячеслав Прудников; источник: корреспондент "Кавказского узла"