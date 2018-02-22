Расходная часть бюджета Ставрополья выросла на 3,9 млрд рублей

22 февраля 2018, 16:12

Депутаты Ставропольской краевой думы утвердили сегодня расходы в размере более 98,5 млрд рублей, и бюджет региона на 2018 год стал дефицитным.

Как писал "Кавказский узел", 25 октября 2017 года правительство края утвердило проект бюджета региона на 2018 год с профицитом впервые за несколько лет, его размер немного превышал один миллиард рублей. 30 ноября 2017 года дума Ставрополья приняла бюджет с профицитом в 3,2 миллиарда.

19 февраля члены комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике думы Ставропольского края поддержали проект поправок в краевой бюджет на 2018 год.

"Документ предлагает увеличить плановые годовые назначения по налоговым и неналоговым доходам на 1 миллиард 238 миллионов 957 тысяч рублей. Кроме того, краю в качестве безвозмездных поступлений из федерального бюджета будут выделены более 129 миллионов рублей, которые будут направлены на ежемесячную выплату на первого ребёнка. За счёт этого общая сумма доходов превысит 97 миллиардов. Расходы планируется увеличить на 3 миллиарда 892 миллиона рублей, и они составят 98 миллиардов 554 миллиона рублей", - отмечается в сообщении на сайте думы Ставропольского края.

Сегодня обсуждение поправок прошло в парламенте Ставропольского края.

"Объем расходов предлагается увеличить на общую сумму 3,9 млрд рублей, при этом часть - за счет доходов, которые, предположительно, поступят в казну Ставропольского края. Также мы определяем судьбу остатков в объеме 2,5 млрд рублей, которые сложились на едином счете краевого бюджета по состоянию на начало текущего года и не имеют целевого назначения", - пояснила на заседании зампред правительства, министр финансов края Лариса Калинченко.

По словам министра, увеличить доходы, в частности, позволяет рост налоговых поступлений. "Объем собственных налогов предлагается увеличить на 1,2 млрд рублей, это позволительно сделать с учетом фактического исполнения бюджета за 2017 год. Окончание года показало положительный темп поступлений по налогам, это позволяет скорректировать и ожидания 2018 года", - цитирует Калинченко ТАСС.

По данным издания, объем доходов краевого бюджета на 2018 год утвержден в размере почти 97,1 млрд рублей, расходов - свыше 98,5 млрд рублей, дефицит бюджета составит 1,45 млрд рублей. "При этом параметры государственного долга Ставропольского края не меняются, и принятые ранее обязательства по его сокращению на 3,2 млрд рублей будут исполнены", - подчеркнула Калинченко.

Депутаты согласились поддержать молодые семьи Ставрополья

Власти Ставрополья в 2018 году выделят 1 млрд рублей молодым семьям на улучшение жилищных условий, заявила министр финансов края.

"На выплаты молодым семьям при приобретении ими жилья будет направлен 1 млрд рублей. Такой серьезной меры поддержки молодых семей в крае по данной программе не было никогда, в среднем в год тратилось не более 50 млн рублей, объем увеличивается в 20 раз", - пояснила Лариса Калинченко.

По ее словам, выделенные деньги позволят улучшить жилищные условия 1,6 тысячи молодых семей края, часть из которых являются многодетными. "Это 70% семей, находящихся в очереди за получением этого вида поддержки", - цитирует Калинченко "Интерфакс".

Также на 1,3 миллиарда рублей увеличилась дотация муниципалитетам на благоустройство. 400 миллионов направят на зарплаты бюджетникам. Кроме того, депутаты приняли закон о повышении налоговой ставки для игорного бизнеса. Теперь она в крае максимальная. Таким образом, в бюджет, предположительно, поступит 16 миллионов рублей, сообщает "Свое ТВ. Ставропольский край".