Задержан участник поножовщины в ингушском селе

22 февраля 2018, 11:04

Не менее двух человек получили ножевые ранения при конфликте в сельском поселении Плиево, один из участников инцидента задержан.

Как писал "Кавказский узел", по данным источника в силовых структурах, вечером 21 февраля произошел конфликт между главой сельского поселения Плиево Назрановского района и его заместителем. Глава села был госпитализирован с ножевым ранением.

По данным МВД, в результате конфликта в Плиево пострадали два человека - 44-летний житель села и 42-летний житель Назрани. Они были госпитализированы с ножевыми ранениями.

"Установлено, что ранения потерпевшим причинены в ходе внезапно возникшего конфликта 42-летним жителем Плиево. При доставлении в отдел полиции мужчина сознался в содеянном", - сообщается сегодня на сайте МВД по Ингушетии.

По данным ведомства, проводится проверка по ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет лишения свободы, проинформировали в МВД.

При этом ведомство не уточняет личности участников конфликта.

По данным источника в правоохранительных органах региона, пострадавших в ходе ссоры - трое. Помимо главы администрации в больницу были доставлены еще два человека. "Один из них также получил ножевое ранение, а другой – телесные повреждения", - цитирует источник РИА "Новости".