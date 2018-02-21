Следствие опровергло участие грузинских снайперов в событиях на Майдане

21 февраля 2018, 16:00

Прокуратура Украины не нашла подтверждения версии о том, что в расстреле участников акций протеста в Киеве в 2014 году участвовали грузинские снайперы, сообщил 20 февраля представитель ведомства.

Как писал "Кавказский узел", по делу о расстреле в феврале 2014 года участников протестных акций на Майдане в Киеве обвинены пять бывших сотрудников спецподразделения "Беркут". В ноябре 2016 года бывший президент Украины Виктор Янукович в ходе дачи показаний по видеоконференцсвязи из Ростовского облсуда назвал события на Майдане "спланированной провокацией".

Виктор Янукович 24 февраля 2014 года объявлен на Украине в розыск в связи с событиями Евромайдана. Политик уехал в Россию и проводил публичные выступления в Ростове-на-Дону.

В ноябре 2017 года итальянские СМИ показали документальный фильм Джана Микалессина "Украина: скрытая правда", герои которого, представившиеся как Коба Нергадзе, Залоги Кварацхелия и Александр Ревазишвили, рассказали, что во время событий на Майдане находились в составе вооруженного отряда в гостинице "Украина" и Киевской консерватории и получили от представителей украинской оппозиции приказ стрелять в сотрудников "Беркута" и протестующих. Залоги Кварацхелия также рассказал, что был снайпером во время службы в грузинской армии, сообщило 20 февраля "Громадское".

По словам руководителя департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергея Горбатюка, люди с фамилиями Нергадзе, Кварацхелия и Ревазишвили не въезжали на территорию Украины в период Евромайдана.

Горбатюк уточнил, что были проведены следственные эксперименты, судебно-медицинские и баллистические экспертизы, а также допросы активистов, раненных 20 февраля 2014 года. "Нет никаких данных, которые бы свидетельствовали, что в пострадавших 20 февраля [2014 года] стреляли из гостиницы "Украина". Полученные данные позволяют утверждать, что стреляли оттуда, где находилась так называемая "черная рота" "Беркута", - привело его слова издание.

По словам Сергея Горбатюка, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на допросе заявил, что не знает этих трех людей, а также "привел данные, которые позволяют ставить под большое сомнение заявления так называемых "грузинских снайперов".

Прокуратура Украины направила запросы в Италию, чтобы связаться с героями и авторами фильма, но, по состоянию на 20 февраля, ответы получены не были, уточнило издание.

Михаил Саакашвили в январе опроверг версию о "грузинских снайперах" на Майдане. "Никаких грузинских снайперов нет, есть российские актеры... А итальянский канал с подачи российской пропаганды сделал об этом сюжет", - привело его слова издание.

Суд согласился допросить "грузинских снайперов"

При этом защита обвиняемых настаивает на проверке версии о том, что людей расстреливали "неизвестные снайперы", а не бойцы "Беркута". Адвокат Александр Горошинский сообщил, что подал международные запросы, чтобы допросить "грузинских снайперов" по видеосвязи. По его словам, для этого нужно, чтобы правоохранительные органы страны, где живут герои фильма, дали согласие на проведение видеоконференции. Ответы адвокаты пока не получили. Сами обвиняемые пока не дали показания в Святошинском суде Киева, сообщило издание.

В конце 2017 года Святошинский райсуд удовлетворил ходатайство защиты обвиняемых о допросе в качестве свидетелей граждан Грузии Кобы Нергадзе и Александра Ревазишвили, сообщило 19 декабря УНИАН.

Судья тогда отметил, что международный правовой запрос об организации такого допроса должен быть направлен через Минюст Украины в официальные органы Армении, где, по данным суда, временно проживают эти граждане Грузии.

Против допроса Нергадзе и Ревазишвили выступила адвокат потерпевших Евгения Закревская. Она выразила сомнение в том, что эти двое граждан Грузии находились на Украине во время событий на Майдане.

Елена Закревская обратила внимание на то, что в итальянском документальном фильме Нергадзе и Ревазишвили путают даты и события периода Евромайдана и показывают документы с грамматическими ошибками, сообщило издание.

Нергадзе рассказал о подготовке расстрела протестующих

Коба Нергадзе рассказал, что их инструктировал бывший американский военный, с которым их познакомили Михаил Саакашвили и его советник Мамука Мамулашвили, сообщило 14 февраля РИА "Новости".

"Саакашвили представил нам мужчину в камуфляжной форме как бывшего военнослужащего США по фамилии Кристофер Брайан. Позже от Мамулашвили я узнал, что он служил в армии США снайпером. Брайан по-русски не разговаривал, общался с Саакашвили и Мамулашвили на английском языке", - привело 14 февраля слова Нергадзе агентство, уточнив, что Нергадзе находился в Тбилиси.

По словам Нергадзе, находясь в гостинице "Украина", каждый стрелок должен был сделать определенное количество выстрелов и уйти, оставив оружие. "По плану стрельба не должна превышать 20 минут, чтобы не было зафиксировано местонахождение стрелка сотрудниками полиции. Боялись, что полиция начнет штурм и захватит стрелков в плен", - сказал он.