Выборы в Конституционной суд Абхазии обернулись политическим конфликтом

21 февраля 2018, 14:47

Алиса Бигвава принесла присягу на посту судьи Конституционного суда Абхазии 19 февраля. Голосование за ее кандидатуру прошло на фоне бойкота со стороны депутатов, требующих отставки главы администрации президента.

Пятый судья КС Абхазии завершает формирование этой структуры

Алиса Бигвава, избранная на должность судьи Конституционного суда парламентом Абхазии 12 февраля, принесла присягу в Народном Собрании – парламенте Абхазии 19 февраля.

С избранием пятого Конституционного судьи в лице Алисы Бигвава процесс формирования КС завершен, и теперь предстоит выбор председателя суда, отметил после присяги вице-президент Абхазии Виталий Габния.

"Конституционный суд – новый институт власти, о котором много и громко говорилось. Уровень нашей политической культуры таков, что во время референдума, выборов и голосований ситуация способна выйти из-под контроля и привести к смуте, дестабилизировав государство и социум. В эти критические периоды становления нашей республики в ее новейшей истории роль Конституционного суда особенно важна", – заявил Габния, слова которого 19 февраля привело агентство "Апсныпресс".

По его данным, решение утвердить Алису Бигвава на должность судьи Конституционного суда Абхазии было принято 23 голосами "за" при одном "против", голосование было тайным.

Конституционный суд стал остро востребован в Абхазии с января 2018 года, когда в республике возник новый политический кризис в связи с помилованием и передачей Тбилиси одного из лидеров "Лесных братьев" Георгия Лукавы, осужденного Верховным судом Абхазии на 20 лет строгого режима, написало в статье "Абхазия: избрание судьи в Конституционный суд стало средством борьбы оппозиции против президента" от 20 февраля Jam-news.

Абхазский парламент посчитал, что ответ на вопрос о законности передачи Лукавы Грузии сможет дать только Конституционный суд, напомнило издание, отметив, что для завершения формирования КС необходимо назначить последнего оставшегося судью.

После акции протеста в Сухуме 3 января, как писал "Кавказский узел", депутаты парламента Абхазии решили передать материалы по изучению правомерности помилования Лукавы в Конституционный суд. Также президенту Абхазии Раулю Хаджимбе было предложено отстранить от должности главу администрации президента Абхазии Даура Аршбу, но Хаджимба это предложение отклонил.

Избрание судьи Конституционного суда Абхазии обернулось скандалом

Группа парламентариев готовит письмо с обращением в Верховный суд Абхазии в связи с неверными итогами голосования при избрании Алисы Бигвава судьей Конституционного суда, сообщил 19 февраля депутат парламента Абхазии Батал Табагуа.

Он подтвердил, что в результате тайного голосования на заседании парламента 12 февраля за Алису Бигвава отдали голоса 23 депутата, против — один. Испорченных бюллетеней не было. Однако, как отмечает Батал Табагуа, для избрания Алисы Бигвава на должность судьи Конституционного суда необходимо было 24 голоса "за", а не 23.

"Статья 44 Конституции Республики Абхазия гласит о том, что при принятии конституционного закона, а также при необходимости квалифицированного большинства требуются голоса двух третей от общего числа депутатов. Если исходить из того, что у нас 35 депутатских голосов и две трети от них составляет 23,3, здесь действие арифметическое: больше-меньше, 23 депутата – это, естественно, меньше, чем 23,3. Соответственно, следующим числом является 24, которое является квалифицированным большинством", - заявил Батал Табагуа в интервью "Sputnik-Абхазия".

Он отметил, что об этом было заявлено на заседании парламента 12 февраля, и группа депутатов обратилась по спорному вопросу к спикеру парламента. "Мы написали письмо, отдали еще в пятницу [16 февраля] для того, чтобы рассмотрели этот вопрос, но произошло полное игнорирование всего этого", - подчеркнул Табагуа.

В интервью 15 февраля "Эху Кавказа" Батал Табагуа согласился с тем, что Алиса Бигвава – опытный и уважаемый юрист, проработавший немало лет прокурором в столице Абхазии, но назвал свое недовольство сложившейся ситуацией делом принципа.

Он пояснил, что ряд депутатов настаивали на том, что формировать КС нельзя, пока президент Абхазии Рауль Хаджимба не выполнил один из пунктов решения парламентской комиссии по расследованию правомерности помилования Георгия Лукава: до рассмотрения этого вопроса Конституционным судом отстранить главу президентской администрации Даура Аршбу от занимаемой должности.

Поскольку президент не стал этого делать, выступавший перед голосованием по избранию Алисы Бигвава депутат Аслан Бжания предложил вопрос отложить, но не был поддержан большинством коллег. Тем не менее двое депутатов, в том числе Батал Табагуа, не приняли участие в тайном голосовании, а один проголосовал против.

Сам Табагуа заявил, что не считает себя ни оппозиционным, ни провластным депутатом, отметила радиостанция.

Она при этом напомнила, что 22 ноября 2016 года на сессии парламента предыдущего, пятого, созыва трое претендентов на пост судьи КС не были избраны, так как не набрали достаточного числа голосов. Тогда в парламенте заявили, что необходимое число голосов составляло 24.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что кандидатуру Бигвава предложила сама оппозиция – согласно специальному "соглашению", который был заключен между властью и оппозицией после острого внутриполитического кризиса в декабре 2016 года, отмечает в своей статье Jam-news о ситуации после голосования за кандидатуру Бигвава.

После очередного политического кризиса в Абхазии власти и оппозиция подписали соглашение о стабилизации общественно-политической ситуации. 19 декабря 2016 года стороны договорились о том, что кандидатуры от оппозиции будут назначены на должности вице-премьера, судей Конституционного суда, генпрокурора, членов ЦИК.

Один из пунктов того соглашения – оппозиция будет предлагать две кандидатуры в Конституционный суд, напомнило издание. По его данным, одним таким судьей, предложенным оппозицией, еще летом 2017 года стала Диана Пилиа, а вот со второй квотой возникли проблемы, так как несколько кандидатур, представленных в парламенте, так и не смогли набрать необходимого числа голосов.

Также издание указало на то, что окончательное утверждение судьи продолжает находиться в подвешенном состоянии, причем решение этого вопроса находится в компетенции Конституционного суда, который не может приступить к работе без нового судьи.

"Голосование по вопросу избрания судьи Конституционного суда Абхазии обернулось скандалом и грозит республике новым политическим кризисом", - резюмирует издание.

Напомним, крупнейшие оппозиционные силы Абхазии 23 января заявили об объединении с целью добиться отставки президента Рауля Хаджимбы. В вину Хаджимбе было поставлено то, что он единолично помиловал Георгия Лукаву, не выполнил свои предвыборные обещания и не принял мер для разрешения множества проблем республики. В числе тех, кто вошел в это объединение, политические партии "Амцахара" и "Единая Абхазия", фонд социально-экономических и политических исследований "Апра", общественные организации "Кьаразаа", "Абзанхара", "Наш дом - Абхазия" и "Союз ветеранов и молодежи Апсны".