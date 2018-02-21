21 февраля 2018, 07:18

Трое волгоградцев заподозрены в передаче крупной взятки полицейскому

Трое жителей Волгограда передали полицейскому 200 тысяч рублей за отказ от возбуждения уголовного дела о махинации с недвижимостью, заявили следователи.

По данным следствия, в июне 2017 года в полицию обратилась местная жительница, заявив, что квартирой ее покойной сестры незаконно завладели неизвестные лица, переоформив все права на жилплощадь. Полиция начала проверку и установила подозреваемых в махинации с недвижимостью. Дабы избежать уголовной ответственности, они предложили начальнику отделения ОМВД 200 тысяч рублей. При передаче денег за отказ от возбуждения уголовного дела трое волгоградцев были задержаны, рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Волгоградской области.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по пп. "а", "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору). "Свою вину в содеянном взяткодатели уже полностью признали. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщает 20 февраля ведомство на своем сайте.

"Кавказский узел" ранее писал, что житель Дагестана был заподозрен в передаче взятки полицейскому в Элисте. По данным следствия, он, находясь в одном из служебных кабинетов УМВД по Элисте, передал начальнику отделения по контролю за оборотом наркотиков взятку за то, чтобы в отношении его знакомых не было возбуждено уголовное дело. Он приговорен 2,5 года колонии, сообщил СКР 8 февраля.

Примечание:

"Житель Ставрополья осужден за взятку полицейскому", "Житель Дагестана заподозрен в попытке дать взятку полицейскому", "Житель Кабардино-Балкарии обвинен в даче взятки".

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