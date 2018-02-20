20 февраля 2018, 12:07

Житель Ингушетии заподозрен в содействии террористам

Местный житель подозревается в том, что попросил знакомого перевести деньги, впоследствии использованные на финансирование терроризма, сообщил сегодня Следком по Ингушетии.

По данным ведомства, уголовное дело расследуется по ч.1 ст.205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

"Подозреваемый в декабре 2014 года передал денежные средства в сумме 170 тысяч рублей своему знакомому, который, не владея информацией о происхождении и предназначении денежных средств, по поручению подозреваемого перевел их на банковскую карту, которые в дальнейшем обналичены на территории другого государства с целью использования на финансирование терроризма", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Ингушетии.

Согласно сообщению, мужчина также "не способствовал предотвращению преступления, которое он финансировал".

Комментариев подозреваемого или его представителей по поводу заявления СК России пока не поступало.

"Кавказский узел" писал, что 6 февраля Московский окружной военный суд приговорил уроженца Махачкалы Шамиля Нурмагомедова к семи годам колонии общего режима по делу о финансировании терроризма. Шамиль Нурмагомедов отказался признать свою вину, заявив, что помогал брату выбраться с территории, контролируемой признанной террористической и запрещенной в России судом организации "Исламское государство".

Примечание:

"Защиту Алиевой и Шилихиной возмутил допрос не знавшего их свидетеля", "Суд отказался перевести Нурмагомедова под домашний арест", "Защита Нурмагомедова сочла неэффективной работу следователей".

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