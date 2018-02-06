Шамиль Нурмагомедов осужден на семь лет

06 февраля 2018, 16:39

Московский окружной военный суд сегодня приговорил уроженца Дагестана Шамиля Нурмагомедова к семи годам колонии общего режима по обвинению в финансировании ИГ*.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Махачкалы Шамиль Нурмагомедов был арестован в Москве и обвинен в финансировании терроризма после того, как его брат Марат оказался в запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". На заседании суда 2 февраля прокурор потребовал для него девять лет заключения и со штрафом в 500 тысяч рублей.

Шамиль Нурмагомедов отказался признать свою вину, заявив, что помогал брату выбраться с территории, контролируемой ИГ*.

Судебная коллегия Московского окружного военного суда сегодня признала Шамиля Нурмагомедова виновным в содействии террористической деятельности (статья 205.1 УК РФ), сообщил из суда корреспондент "Кавказского узла".

Резолютивная часть приговора будет передана общественному защитнику сегодня. Обвинитель комментировать приговор суда отказался.

* – организация признана террористической и запрещена в России судом.