20 февраля 2018, 09:08

Следствие признало теракт одной из версий атаки в Кизляре

Нападение на прихожан в Кизляре расследуется по статье об убийстве, но следователи рассматривают все версии инцидента, в том числе теракт.

Как писал "Кавказский узел", уголовное дело после инцидента в Кизляре было возбуждено по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

18 февраля 22-летний Халил Халилов расстрелял из ружья людей около храма и был убит силовиками. При нападении погибли пять женщин, еще четыре человека, в том числе сотрудник полиции и боец Росгвардии, остаются в больнице. Расстрел в Кизляре стал первым в 2018 году инцидентом в Дагестане, ответственность за который взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство". Нападавший был "одиноким волком" и не связан напрямую с ИГ*, убеждены опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Помимо убийства и посягательства на жизнь силовиков, действия нападавшего квалифицированы также по ч.3 ст.30, ч. 2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), уточнила 19 февраля пресс-служба Следственного комитета России.

"Устанавливаются мотивы нападавшего, отрабатываются все возможные версии. Среди этих версий - совершение террористического акта", - говорится в сообщении, размещенном на сайте комитета.

Напомним, что убийство людей в Кизляре произошло на фоне статистики снижения вооруженных инцидентов в Дагестане. В 2017 году по сравнению с предыдущим годом их число сократилось на 62,5%, а число пострадавших - на 70%. Всего в республике в 2017 году было зарегистрировано 24 вооруженных инцидента, в ходе которых 44 человека погибли и семь получили ранения, подсчитал "Кавказский узел" на основе данных собкоров и информации из открытых источников.

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Двое раненных в Кизляре прооперированы", "Жертвами кизлярского стрелка стали заслуженный врач и глава совета ветеранов", "Исламское государство"* взяло ответственность за нападение в Кизляре".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

20 февраля 2018, 13:23

20 февраля 2018, 13:04

20 февраля 2018, 12:07

20 февраля 2018, 11:56

  • Два активиста оштрафованы в Астрахани

    Суд признал членов астраханского штаба Навального Александра Когута и Артема Тербаляна нарушителями правил организации митинга и постановил оштрафовать каждого на 10 тысяч рублей. Сами активисты не считают себя организаторами акции.

20 февраля 2018, 11:47

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты