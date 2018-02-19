Уголовное дело. Фото Елены Синеок, Юга.ру

19 февраля 2018, 17:51

Прокуратура нашла нарушения в Минсельхозе Дагестана

В ходе проверки найдено завышение цены госконтракта на строительство закрытой оросительной сети в селе Улубий-Аул Карабудахкентского района, ущерб составил свыше 6,7 млн рублей, заявила сегодня прокуратура Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", с января в министерствах и ведомствах Дагестана московские следователи и прокуроры проверяют сведения о коррупции, проверки сопровождаются задержаниями и арестами. 13 февраля пресс-служба Генпрокуратуры России сообщила о выявлении "многочисленных фактов незаконного перечисления бюджетных денег на 2,4 миллиарда рублей по государственным и муниципальным контрактам, заключенным вопреки закону".

Прокуратура республики проверила исполнение законодательства в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, отметило сегодня ведомство.

"В ходе проверки выявлен факт завышения в 2015 году должностными лицами министерства и ГКУ РД "Дирекция по посадке, защите и реконструкции виноградников" начальной (максимальной) цены госконтракта на строительство закрытой оросительной сети муниципального образования "село Улубий-Аул" Карабудахкентского района. В результате незаконных действий причинен ущерб на сумму свыше 6,7 млн рублей", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.

По данным ведомства, материалы проверки переданы следователям для решения вопроса об уголовном деле по п."б" ч.2 ст.165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), ч.ч.1 и 3 ст.327 (подделка и использование заведомо подложного документа) УК РФ. Указанные статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.

На сайте Следственного управления СКР по Дагестану и на сайте Минсельхоза Дагестана, по данным на 17.50 мск 19 февраля, отсутствует информация о расследовании нарушений.

Новости о ситуации с кадровыми чистками в республике публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Два дагестанских фермера обвинены в мошенничестве с грантами", "Видео о роскоши дагестанских чиновников вызвало скепсис у журналистов и социологов", "Парламент Дагестана заинтересовался передачей Абдулатиповым земель агрофирме".

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