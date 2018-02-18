Акцию в поддержку геев Чечни художник провел возле арт-галереи. Фото: скриншот видео BBC, https://www.youtube.com/watch?v=dkw8NE8Rj0M

18 февраля 2018, 14:00

Художник Павлов-Андреевич провел акцию в поддержку геев Чечни

Акцию в поддержку геев Чечни художник Федор Павлов-Андреевич провел в Лондоне, в течение пяти часов провисев в ковре над мостовой.

Акция прошла в Лондоне возле галереи Gazelli Art House. Федор Павлов-Андреевич в течение 5 часов был подвешен над мостовой у галереи. По словам художника, своей акцией он хотел обратить внимание на преследование геев в Чечне.

"Ковер используется для молитв. Но по исламской традиции в него также заворачивают покойников", - приводит сегодня слова Федора Павлова-Андреевич портал Gay.ru.

Видеосюжет об акции в Лондоне был подготовлен BBC. Видеозапись размещена на сервисе YouTube. “Не знаю, поможет ли это правам геев в Чечне, но внимание эта акция точно привлекает”, - заявил один из прохожих, прокомментировав акцию художника.

В апреле 2017 года "Новая газета" сообщила о массовых задержаниях и убийствах в Чечне мужчин, заподозренных в гомосексуальности. Жители Чечни, опрошенные "Кавказским узлом", утверждают, что знали о расправах над геями давно.

Как сообщал "Кавказский узел", по уровню обеспечения прав сексуальных меньшинств Россия находится на предпоследнем, 48-м месте в рейтинге ILGA-Europe - европейского отделения Международной ассоциации геев, лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов. Рейтинг был опубликован в мае 2017 года. Последнее - 49-е место в рейтинге занял Азербайджан.  Таким образом, Россия и Азербайджан признаны самыми гомофобными в Европе.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Кавказ без гей-парадов - как в Чечне притесняют "тех, кого нет", посвященная преследованию представителей ЛГБТ в республике.

Примечание:

"ЛГБТ-активист проиграл иск к "Новой газете" за статьи о преследовании геев в Чечне", "Кавказ.Реалии": чеченских геев объявили в розыск как сторонников ИГ", "ЛГБТ-сеть: десятки гомосексуалов погибли от рук родственников в Чечне".

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