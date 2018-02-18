Два человека погибли при пожаре на Ставрополье

18 февраля 2018, 12:57

В результате пожара в частном доме в Ставропольском крае погибли два человека.

По данным представителя МЧС по Ставропольскому краю, пожар произошел сегодня ночью в частном домовладении в поселке Искра Буденновского района Ставрополья.

"В 03:38 в доме поселка Искра начался пожар, пламенем было охвачено 42 кв.м. В 04:10 открытое горение было ликвидировано. На месте пожара найдены два погибших", - цитирует представителя МЧС "Интерфакс".