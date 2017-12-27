Сотрудники МЧС. Фото: Владимир Аносов / Югополис

27 декабря 2017, 19:42

78 жильцов многоэтажки эвакуированы из-за пожара в Нальчике

Квартира сгорела сегодня в девятиэтажном доме в Нальчике. Пожар потушен, есть пострадавшие, сообщили спасатели.

Звонок о пожаре был получен в 17.27 мск, а к 18.20 огонь был потушен. Сгорела квартира площадью 40 квадратных метров на пятом этаже многоквартирного жилого дома.

В результате пожара пострадали люди, говорится на сайте МЧС Кабардино-Балкарии.

На время тушения пожара из девятиэтажки эвакуировали 78 человек, количество пострадавших пока уточняется, со ссылкой на спасателей передает РИА "Новости".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 16 декабря два человека были госпитализированы после пожара в Терском районе Кабардино-Балкарии.

Примечание:

"Пожарные из Кабардино-Балкарии признаны лучшими в России", "Нальчане уверены в умышленном поджоге кинотеатра "Победа", "Пожар в национальном парке "Приэльбрусье" потушен".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

28 декабря 2017, 03:43

  • 11 геев рассказали о пытках и бегстве из Чечни

    Жители Чечни, покинувшие республику по программе российской ЛГБТ-сети, рассказали о пытках после задержания, отношениях с родственниками и роли высокопоставленных чиновников из руководства республики в организации облав на геев.

28 декабря 2017, 02:43

  • ЕНД отрицает связь убийства Ломара Нигуриани с политикой

    Убийство в Сванетии депутата сакребуло Местиа Ломара Нигуриани связано не с его политическими взглядами, а с ухудшением криминогенной ситуации, заявил глава фракции "Единое национальное движение" в парламенте Грузии Роман Гоцеридзе. Родственники Нигуриани объясняют убийство личным конфликтом между депутатом и его предполагаемым убийцей.

28 декабря 2017, 01:44

28 декабря 2017, 00:46

28 декабря 2017, 00:36

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты