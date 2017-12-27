27 декабря 2017, 19:42

78 жильцов многоэтажки эвакуированы из-за пожара в Нальчике

Квартира сгорела сегодня в девятиэтажном доме в Нальчике. Пожар потушен, есть пострадавшие, сообщили спасатели.

Звонок о пожаре был получен в 17.27 мск, а к 18.20 огонь был потушен. Сгорела квартира площадью 40 квадратных метров на пятом этаже многоквартирного жилого дома.

В результате пожара пострадали люди, говорится на сайте МЧС Кабардино-Балкарии.

На время тушения пожара из девятиэтажки эвакуировали 78 человек, количество пострадавших пока уточняется, со ссылкой на спасателей передает РИА "Новости".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 16 декабря два человека были госпитализированы после пожара в Терском районе Кабардино-Балкарии.