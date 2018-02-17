17 февраля 2018, 18:43

Национальный музей Дагестана опроверг данные прокуратуры о хищениях

Музей имени Тахо-Годи в Дагестане назвал беспочвенным заявление прокуратуры о хищениях более 28 миллионов рублей при ремонте здания этого музея.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 февраля прокуратура Дагестана распространила информацию о хищениях в государственном музее имени Тахо-Годи. При ремонте здания государственного музея было похищено более 28 миллионов рублей, стоимость строительно-монтажных работ была необоснованно завышена, а затраты на временные здания и сооружения - безосновательно включены в смету, заявило ведомство.

Средства на проведение капремонта здания были предусмотрены законом Дагестана о республиканском бюджете, заявила сегодня в ответ прокуратуре пресс-служба Национального музея.

"ГБУ РД "Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи" при исполнении государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту здания руководствовалось положениями контракта и действующим законодательством. Цена госконтракта определена по сметной документации, прошедшей государственную экспертизу и имеющей положительное заключение, выданное ГАУ РД "Государственная экспертиза проектов", - сообщается на сайте музея.

По данным пресс-службы музея, проверяющие в своем заключении ссылаются на индексы, которые применимы при стоимости работ за счет средств федерального бюджета, однако ремонт проводился на деньги республиканского бюджета, потому учитывались территориальные расценки.

Все расходы на ремонт, как утверждают в музее, обоснованы и соответствуют ведомственным строительным нормам.

"Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи" представит правоохранительным органам необходимые разъяснения и подтверждающие обоснованность расходов документы. За выполненные работы по капремонту здания имеется кредиторская задолженность, средства на погашение которой на сегодняшний день на лицевой счет музея не поступили", - заявила пресс-служба Национального музея им. А. Тахо-Годи.

Московские следователи и прокуроры с января проверяют сведения о коррупции чиновников и силовиков в Дагестане, проверки сопровождаются задержаниями и арестами. Новости о ситуации с кадровыми чистками в республике публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Директор школы в Дагестане осужден за мошенничество", "Пистолет Гамидова вызвал вопросы у силовиков", "Полпред главы Дагестана рассказал о коррупции в детсадах Махачкалы".

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