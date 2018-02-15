Полпред главы Дагестана рассказал о коррупции в детсадах Махачкалы

15 февраля 2018, 22:05

Проверки показали, что в детские сады Махачкалы берут больше детей, чем стояли в электронной очереди, сообщил сегодня полпред главы Дагестана в Центральном округе республики и предупредил, что виновные в коррупции будут наказаны..

Число детей, посещающих детские сады, не соответствуют числу, указанному в системе "Электронный детский сад", заявил полпред главы Дагестана Абидин Карчигаев на сегодняшнем совещании в администрации Махачкалы. "Требовать деньги за устройство ребенка под разными предлогами нельзя. Я с уважением отношусь к вашему тяжелому труду, но хочу предупредить – не позволяйте себе этого", - предупредил Карчигаев, обращаясь к заведующим детских садов.

Кроме того, площадь ряда детских садов не соответствует численности воспитанников, которых слишком много, сказал Карчигаев . Медицинского персонала в детских садах, по его словам, напротив, не хватает. Он указал и на проблемы с питанием. "Есть примерный перечень требований для питания детей, который не соблюдается в полной мере. Здесь речь идет именно о качестве продуктов, которые должны соответствовать требованиям", - сказал Карчигаев, добавив, что в ряде детских садов выявлено завышение цен на продукты.

Ранее, в 2016 году, в 14 детсадах Махачкалы прошли проверки, которые показали, что 228 детей зачислены в нарушение регламента. При этом 92 из них вообще не стояли в электронной очереди, сообщил на совещании замначальника Управления по противодействию коррупции администрации главы и правительства Дагестана Алибек Алиев, передает РИА "Дагестан".

С января московские следователи проверяют в Дагестане сведения о коррупции местных чиновников и силовиков. Проверки сопровождаются задержаниями и арестами чиновников. Новости о ситуации с кадровыми чистками в республике публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

В махачкалинских детских садах не соблюдаются нормы по питанию, поскольку вместо положенных 100-120 рублей каждого воспитанника в день кормят всего на 62 рубля 97 копеек, доложил начальник Управления образования города Тагир Мансуров.

"Сегодня, имея 12,5 тысячи детей от до 3 до 7 лет в очереди (от 0 до 7 лет – более 30 тысяч), не иметь те проблемы, которые мы имеем, невозможно. На самом деле проблема очень серьезная. В очереди стоит детей в 2,5 раза больше, чем ходит в садики", - заявил на совещании заместитель главы города Махачкалы Хаким Ашиков. Он добавил, что сейчас детские сады города посещают 18 тысяч детей, говорится на сайте администрации Махачкалы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 20 ноября 2017 года Дмитрий Медведев упрекнул руководство Дагестана за низкую доступность детских садов республики. Очереди в детские сады исчезли в большинстве российских регионов, но остались в Ингушетии и Дагестане, отметил премьер-министр.