Прокуратура нашла хищения в Национальном музее Дагестана

16 февраля 2018, 23:59

При ремонте здания государственного музея имени Тахо-Годи было похищено более 28 миллионов рублей, сообщила сегодня прокуратура Дагестана.

Факты хищения и нецелевого расходования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт здания Национального музея Дагестана, выявила прокуратура Советского района Махачкалы.

По информации ведомства, хищения производились в течение трех лет, с 2014 по 2017 год - стоимость строительно-монтажных работ была необоснованно завышена, а затраты на временные здания и сооружения - безосновательно включены в смету.

"Кроме того, выявлено нецелевое расходование выделенных на ремонт музея бюджетных средств на общую сумму свыше 17 миллионов рублей", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.

Московские следователи и прокуроры с января проверяют сведения о коррупции чиновников и силовиков в Дагестане, проверки сопровождаются задержаниями и арестами. Новости о ситуации с кадровыми чистками в республике публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Материалы прокурорской проверки переданы следователям для возбуждения уголовных дел по статьям о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и нецелевом расходовании бюджетных средств (часть 2 статьи 285.1 УК РФ), отметили в прокуратуре.

На сайте следственного управления СКР по Дагестану по состоянию на 23.35 мск 16 февраля отсутствует информация о расследовании хищений при ремонте музея имени Тахо-Годи.

Национальный музей Дагестана имени Тахо-Годи (Дагестанский государственный объединенный историко-архитектурный музей) - крупнейший музей истории и архитектуры на Северном Кавказе. Фонды музея, созданного в 1923 году, насчитывают порядка 170 тысяч экспонатов, сообщается на сайте учреждения.