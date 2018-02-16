16 февраля 2018, 23:59

Прокуратура нашла хищения в Национальном музее Дагестана

При ремонте здания государственного музея имени Тахо-Годи было похищено более 28 миллионов рублей, сообщила сегодня прокуратура Дагестана.

Факты хищения и нецелевого расходования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт здания Национального музея Дагестана, выявила прокуратура Советского района Махачкалы.

По информации ведомства, хищения производились в течение трех лет, с 2014 по 2017 год - стоимость строительно-монтажных работ была необоснованно завышена, а затраты на временные здания и сооружения - безосновательно включены в смету.

"Кроме того, выявлено нецелевое расходование выделенных на ремонт музея бюджетных средств на общую сумму свыше 17 миллионов рублей", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана. 

Московские следователи и прокуроры с января проверяют сведения о коррупции чиновников и силовиков в Дагестане, проверки сопровождаются задержаниями и арестами. Новости о ситуации с кадровыми чистками в республике публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Материалы прокурорской проверки переданы следователям для возбуждения уголовных дел по статьям о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и нецелевом расходовании бюджетных средств (часть 2 статьи 285.1 УК РФ), отметили в прокуратуре. 

На сайте следственного управления СКР по Дагестану по состоянию на 23.35 мск 16 февраля отсутствует информация о расследовании хищений при ремонте музея имени Тахо-Годи.

Национальный музей Дагестана имени Тахо-Годи (Дагестанский государственный объединенный историко-архитектурный музей) - крупнейший музей истории и архитектуры на Северном Кавказе. Фонды музея, созданного в 1923 году, насчитывают порядка 170 тысяч экспонатов, сообщается на сайте учреждения.

Примечание:

"Директор школы в Дагестане осужден за мошенничество", "Пистолет Гамидова вызвал вопросы у силовиков", "Полпред главы Дагестана рассказал о коррупции в детсадах Махачкалы".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

17 февраля 2018, 12:17

  • Прокуратура нашла нарушения при ликвидации свалки в Волгограде

    Подрядчик отступил от проекта при вывозе мусора со свалки на пруд-накопитель в Светлом Яре, ведется оценка ущерба окружающей среде, заявила прокуратура. Светлоярцы требуют закрыть отстойник, но вывоз мусора на другие полигоны тоже вызвал бы протесты и проблемы с экологией, заявил глава областного отделения "Зеленого патруля".

17 февраля 2018, 11:27

17 февраля 2018, 10:33

17 февраля 2018, 09:43

17 февраля 2018, 08:50

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты