17 февраля 2018, 19:54

Авиабомба обезврежена в Кабардино-Балкарии

Специалисты обезвредили сегодня фугасную авиационную бомбу весом 50 килограммов, найденную в Урванском районе Кабардино-Балкарии.

Боеприпас был обнаружен 15 февраля при проведении работ в районе карьеров ОАО "Урванское ДРСУ №6", сообщило ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Для обезвреживания авиационной бомбы из Ростова-на-Дону специально прибыли специалисты Донского спасательного центра МЧС России", - сообщает сегодня ведомство на своем сайте.

Сегодня в 11.40 мск авиабомба была обезврежена путем подрыва. Все работы проводились с соблюдением необходимых мер безопасности. "Предположительно, авиабомба пролежала в земле более 70 лет - со времен Великой Отечественной войны", - проинформировали в ведомстве.

"Кавказский узел" ранее писал, что 10 марта 2017 года житель Нальчика нашел авиабомбу, когда искал металлолом на улице Кабардинской. Была подана заявка на обезвреживание бригадой взрывотехников из Ростова-на-Дону. 15 марта боеприпас был уничтожен.

Примечание:

"Ящик со снарядами найден около Геленджика", "Авиабомба времен ВОВ обнаружена в Волгоградской области", "Минометная мина обезврежена в Адыгее".

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