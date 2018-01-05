05 января 2018, 07:37

Минометная мина обезврежена в Адыгее

Мина времен Великой Отечественной войны обнаружена жителем хутора Киров Ташехабльского района Адыгеи, сообщила Росгвардия.

По данным силовиков, житель хутора Киров сообщил в правоохранительные органы,  что в лесном массиве случайно обнаружил предмет, похожий на старый боеприпас.

"Изучив находку, взрывотехники установили, что это минометная мина калибра 82 мм, изготовленная, предположительно, в 40-х годах прошлого века. Специалисты Росгвардии с соблюдением всех мер безопасности уничтожили снаряд на месте путем подрыва", - говорится в сообщении от 4 января на сайте Росгвардии.

"Кавказский узел" писал ранее о случаях обнаружения боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Адыгее. Так, 22 октября 2017 года 100-килограммовая авиабомба времен войны была найдена на берегу реки Кубань. Снаряд был уничтожен.

Примечание:

"Авиабомба времен ВОВ обезврежена в Волгограде", "Два снаряда времен Великой Отечественной войны обезврежены в Карачаево-Черкесии", "Строители Крымского моста подняли из моря самолет времен ВОВ".

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